Украинские студенты-аграрии посетят международную выставку в Париже

Фонд Бориса Колесникова – единственная благотворительная организация, которая поддерживает студентов технических специальностей

Украинские студенты-аграрии посетят международную выставку в Париже 2019-02-13T23:18:00+02:00 Украина Фонд Бориса Колесникова - единственная благотворительная организация, которая поддерживает студентов технических специальностей

30 украинских студентов-аграриев посетят международную выставку в Париже в конце февраля. Поездку организовал фонд Бориса Колесникова. Сам президент фонда сегодня встретился со студентами Константиновского техникума в Донецкой области. Там открыл обновленный компьютерный класс. Ученики этого учебного заведения тоже среди счастливчиков, которые поедут во Францию за новыми знаниями и впечатлениями.

Благотворительной фонд Бориса Колесникова – единственная благотворительная организация в Украине, которая поддерживает студентов технических специальностей, железнодорожников, архитекторов, моряков, программистов и аграриев. В рамках образовательных проектов фонда, ученики посещают ведущие выставки по всему миру.

"Молодежь украинская безусловно самая талантливая выросла в сложнейших условиях, поэтому трудолюбивая и легко обучается. Если они поделятся опытом и сами научатся у своих западных коллег, это им память на всю жизнь и стремление к более глубоким знаниям", - сказал Борис Колесников.

Ранее Фонд Бориса Колесникова отправил украинских студентов на масштабный форум в Германию.

Напомним, попечительские советы под эгидой Фонда Бориса Колесникова реализуют соцпроекты в Донецкой области.

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