Украинские студенты посетили выставку "Европорт 2019"

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"Добро пожаловать в Роттердам. Морскую столицу Европы" – так встречает международная выставка "Европорт" своих участников и гостей. А их – более тридцати тысяч два ли не из полусотни стран мира. Среди них и наши студенты – победители всеукраинского проекта.

Современное кресло управления судном. С мониторами, различными датчиками и рычагами. Будущий капитан пытается разобраться.

"Обычно, это все – различные приборы, разбросанные по мостику. А здесь все собрано в одном месте и ты управляешь сразу всем. При чем оно удобно оптимизировано. Очень упрощает нашу работу и мы не ходим по мостику, а сразу видим в одном месте", – говорит Вадим Черный, победитель проекта "Морское дело 2019".

Вадим – студент Киевского университета инфраструктуры и технологий. Вошел в тридцатку лучших студентов профильних вузов, которые победили во Всеукраинском образовательном проекте "Морское дело 2019". А вот – еще изюминка.

"Это – пластик. Как мусорный бак, плавает. Материал не загрязняет окружающую среду, поскольку полностью поддается переработке. А еще – он не ржавеет и очень прочный", – рассказывает Бруно Тайдмен, участник выставки "Европорт 2019".

И подобных проектов здесь – немало.

Технологии строительства кораблей и их ремонта, прототипы круизных и рыболовных судов, навигационное и палубное оборудование, системы охраны и информационные технологии в мореплавании. Все это здесь – в Роттердаме на выставке "Европорт 2019".

Есть и украинский стенд. Из-за упадка морской отрасли нам трудно конкурировать с другими странами. Но ситуацию можно переломить.

"Украина может удивить весь мир, если будет стремительно развиваться в плане развития производства, в плане развития технологий. А так – здесь все поделено уже давно, здесь никого ничем уже не удивишь", – считает Владимир Коваль, участник выставки "Европорт 2019".

Именно удивлять мир стремятся победители всеукраинского проекта "Морское дело 2019", который организовал Благотворительный фонд Бориса Колесникова. В своих конкурсных работах – самые смелые идеи. Это и очистка воды с помощью вакуумного испарителя, и использование 3D-печати в строительстве кораблей, и разработка нового типа топлива на основе тория. Если все это удастся воплотить в жизнь – Украина сможет бросить вызов всем морским государствам, – убежден Борис Колесников.

"У нас есть уже даже по итогам этого конкурса масса приглашений от экспедиторских компаний, от морских, которые, допустим, судостроительный заводы в Херсоне. Я думаю, что 30 лучших легко найдут себе работу и мы будем болеть за то, чтоб они остались в нашей стране.

Проект "Морское дело" – уже проводят два года. И останавливаться не собираются.

Напомним, 1 ноября Фонд Бориса Колесникова стал победителем Национального рейтинга благотворителей 2019 в номинации "Средства для развития науки и образования" в сегменте благотворителей с бюджетом от 10 до 100 млн грн в год".

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