Украинские студенты в Кельне: визит на масштабный форум, экскурсия в Музей шоколада и гранты до $100 тыс.

Поездку организовал Фонд Бориса Колесникова

Украинские студенты в Кельне: визит на масштабный форум, экскурсия в Музей шоколада и гранты до $100 тыс. 2019-01-31T18:50:00+02:00 Украина Поездку организовал Фонд Бориса Колесникова

Тридцать украинских студентов побывали на самой крупной в мире кондитерской выставке в Кельне. Все они – победители конкурса "Пищевые технологии", который уже второй раз проводит Фонд Бориса Колесникова. Кроме участия в выставке Фонд подарил студентам экскурсию Кельном и в Музей шоколада.

Самое масштабное событие "сладкой" индустрии

"ISM – это самое масштабное событие в "сладкой" индустрии. Именно сюда со всего мира едут производители показать свои новинки. Я знаю об этой выставке давно и следила за ней, но никогда не думала, что попаду сюда. И вот я здесь. Выставка даже грандиозней, чем я представляла", – делится впечатлениями студентка Харьковского государственного университета питания и торговли Валерия Смольякова.

К слову, в этом году в ISM приняли участие 1 700 производителей из 76 стран мира. Свою продукцию презентовали как лидеры рынка Barcel, Lambertz, Sölen, Colombina, Sorini, Ricola, Kambly, так и новички бизнеса.

Некоторые из студентов обсудили на выставке свои проекты с производителями. Так, Анастасия Паталашка стала одной из победительниц конкурса, предложив выпускать конфеты из тыквы, меда и какао.

"С некоторыми производителями я пообщалась, рассказала о своих конфетах из тыквы. Они сказали, что идея хорошая и ее надо воплощать – это очень вдохновило работать дальше", – поделилась Анастасия.

На выставке к ребятам присоединился Президент благотворительного Фонда Борис Колесников и рассказал о еще одном конкурсе, после которого молодые специалисты смогут получить грант на 50-100 тыс. долларов на реализацию своих проектов.

"Мы выделили деньги молодыми предпринимателям, которые могут защитить проект. То есть, они должны сделать продумать технологию, а деньги от Фонда они смогут потратить на технику и организацию производства. Мы скоро опубликуем все условия конкурса на своем сайте и начнем собирать заявки", – рассказал президент Фонда Борис Колесников.

Собор и архитектура – чем Кельн запомнился студентам

Также студенты посетили Кельнский собор, собор святого Мартина, Ратушу, Площадь Старый Рынок, Музей духов, Мост Гогенцоллернов и Музей шоколада.

Кельнский собор давно стал символом города. Он занимает третье место в мире среди самых высоких церквей. На его возведение ушло 227 лет, не считая перерыва в четыре века. Это единственное сооружение Кельна, которое уцелело после второй мировой.

"Я занимаюсь рисованием. И у меня был урок по истории искусства, об этом соборе я многое знаю, но то, что видела в книге и собственными глазами – две разные вещи. В книге он просто черно-белый и не вызывает никаких эмоций. А когда ты стоишь перед Собором, то не можешь даже словами выразить восхищение", – поделилась Алина Макарова, студентка Константиновского высшего профессионального училища №113.

Также студенты увидели Церковь святого Мартина, построенного на месте римских купален. Удивительно красивое строение, прекрасно вписавшееся в городской архитектурный ансамбль и ландшафт. Этот храм был полностью разрушен во время последней войны, и восстановлен к 1960 году. А в Музее духов победителям конкурса Фонда Бориса Колесникова рассказали об изобретении одеколона в Кельне и показали, какими парфюмами пользовались Марк Твен, Томас Манн, принцесса Диана и руководители Германии.

"Кельнский собор, шоколад и местное пиво кельш – три вещи с которыми у меня ассоциируется Кельн. Собор – в тройке самых высоких и старых церквей мира. А в Музее шоколада можно не только посмотреть на сладость, но и попробовать его. Еще здесь есть культура пива: местные любители напитка собираются в пабе – процессией с барабанами и песней. У нас такого нет", – рассказал Владимир Самарин, студент Национального университета пищевых технологий.

Музей шоколада – самый популярный в Германии

Музей шоколада в Кельне входит в десятку самых популярных музеев Германии. Его в 1993 году открыла кондитерская фирма "Имхофф-Штолльверк", работающая с 1839 года.

"Музей шоколада в Кельне – самый известный. Когда мы были в Музее, я показывал нашим технологам фотографии фабрик 10-30 годов прошлого века. Сегодня это земля и небо. Если бы все были заняты: авиационные заводы, автомобильные работали, все фабрики, то Украина была бы достаточно успешна. Чем больше нашей молодежи будет посещать такие места, тем увереннее мы будем в будущем Украины", – отметил президент Фонда Борис Колесников.

В Музее шоколада продемонстрирована вся история шоколадного дела, насчитывающая более тридцати веков. Началось все с ацтеков – они считали шоколад "пищей богов". Значительная часть выставки посвящена рецептам шоколада народов Латинской Америки – именно они первыми научились перерабатывать какао-бобы. Здесь собрана вся техника и инструменты, связанные с шоколадной индустрией: специальные ножи для срезания какао-бобов, корзины для их перевозки и первые механизмы, когда-то использовавшиеся для переработки плодов. И так до современных технологий. Например, в отдельном зале представлена продукция фирм, занимающих в наши дни главенствующие позиции на рынке шоколадной продукции. Здесь можно узнать множество интересных и занимательных фактов из истории таких марок, как Kinder Surprise, Mars, Snickers, Ritter Sport, Milka и других.















Одним из самых впечатляющих экспонатов Музея является огромный шоколадный фонтан высотой 3 метра, в котором циркулируют около 200 кг шоколада. Кстати, есть шоколад можно прямо из фонтана.

"Я не думал, что история шоколада настолько большая. Особенно поразило, как изменилась, усложнились и усовершенствовались технология его приготовления, хотя компоненты остались те же. Было интересно попробовать шоколад на разных этапах готовности", – поделился Сергей Бабаев из Харьковского государственного университета питания и торговли.

Кроме того, в Музее есть теплица, мини-фабрика, цех кондитерских изделий и магазин. В теплице выращивают какао-бобы и другие растения, используемые для шоколадоварения. В оранжерее поддерживаются климатические условия тропиков. На мини-фабрике можно увидеть, как производится шоколад сегодня: процесс полностью управляется компьютерами — механизмы замешивают массу, разливают горячий шоколад по формам, потом охлаждают и упаковывают готовые изделия. А в цехе кондитерских изделий делают трюфеля и шоколадные фигурки. Ежедневно здесь выпускают 400 кг шоколадных продуктов. Все кондитерские изделия продаются в небольшом магазине на первом этаже Музея, куда сладости доставляют прямиком из цехов.

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