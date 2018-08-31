Украинка в Турции не могла два дня попасть в отель, номер в котором оплатила заранее

Украинские туроператоры опять угодили в скандал. Люди долго выбирали себе апартаменты, а поселили их, в конце концов, совсем в другой отель. За свое жилье пришлось буквально воевать.

Без собственного пляжа, с однообразным питанием и запретом отдыхать с животными. Киевлянке Владе в турфирме обещали совсем другие условия. Об изменениях узнала уже по прилете в Турцию.

"Нам на стойке сказали о том, что нам поменяли гостиницу, я говорю, на каком основании, так получилось у нас идут праздники турецкие, поэтому турки не выехали и продлили себе отпуск и решили остаться в этой гостинице", – сказала Влада Миронова.

Женщина самостоятельно отправилась в отель, который оплатила заранее. Но там ее не приняли.

"В базе меня нет, они это показали, нам никто не бронировал номера, нас обманным путем притянули и заставили жить, где они захотели", – рассказывает Влада.

Влада Миронова боролась два дня, и в конце концов получила номер в этом отеле. Туроператор обвиняет в такой ситуации турецкую сторону. За год таких случаев в этом туроператора было пятнадцать. Обещают вернуть деньги за дни, которые Влада не проживала в обещанном отеле.

Такое случается все чаще, говорит адвокат Константин Чокунов. Выплачивать деньги, как Владе обещают, соглашаются не все туроператоры.

"Очень часто туроператоры в своих договорах таким небольшим обтекаемым вариантом обозначают, что они имеют право на изменение определенных составляющих туристического продукта", – поясняет Константин Чокунов, адвокат.

В таком случае доказать в суде вину туроператора будет почти невозможно. Еще один совет: за день до вылета прозвонить в ваш отель и проверить, есть ли вы в базе.

Напомним, юристы рассказали, какую компенсацию могут ожидать пассажиры за отмену или задержку авиарейса.

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