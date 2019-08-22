Украинские ученые IIG заявили о готовности бесплатно обеспечить каждого украинца высокотехнологичной ID-картой

Накануне Дня Независимости Украины, 21 августа, в Киеве прошло технологическое шоу «Электронная Украина», в рамках которого состоялась презентация уникальных достижений украинских ученых, технологов и промышленников в области разработки и внедрения электронных ID-документов и IT-систем. Все они входят в состав Industrial Innovation Group (IIG), которая признана мировым лидером в этом направлении

В ходе технологического шоу ТОП-менеджеры IIG заявили о готовности в рекордно быстрое время создать в Украине систему "Электронного государства". В подтверждение этого группа компаний Industrial Innovation Group продемонстрировала свои технологические и производственные мощности, подчеркнув, что в процессе создания электронной Украины наше государство не требует никаких иностранных технологий и любой технической помощи.

По словам генерального директора ЧАО "ОТИ" Андрея Первушина, сегодня большинство элементов, документов, таких как ID-карты, закупаются за рубежом: "Складывается парадоксальная ситуация, когда Украина обладает мощным технологическим и производственным потенциалом, замкнутым циклом работы, как в IIG, которая успешно зарекомендовала себя в различных странах мира на всех континентах, но при этом сама Украина такие товары и услуги импортирует".

Настоящей сенсацией технологического шоу стало публичное и всенародное изготовление образцов современных и наиболее защищенных ID-документов Industrial Innovation Group. Всего за 10 минут прямо на глазах всех присутствующих было изготовлено сразу четыре документа – ID-карта, удостоверение водителя, загранпаспорт и технический паспорт транспортного средства.

При этом президент Industrial Innovation Group Ирина Обыденко подчеркнула, что IIG готова предоставить полный спектр услуг для развития элементов "электронной Украины", имея замкнутый цикл производства электронных документов, которые создают технологический базис всем сервисам электронного правительства.

"И главное – Industrial Innovation Group готова бесплатно обеспечить каждого украинца высокотехнологичной ID-картой. Наша Группа компаний может реализовать ту задачу, которую сегодня ставит украинское государство – создать электронную Украину, реализовать проект "Государство в смартфоне", – заявила Ирина Обыденко. – Ведь современная и суперзащищенная ID-карта – это основной ключ доступа к услугам государственных органов и инструмент общения с властью".

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