Украинские ученые начали исследование Антарктиды из космоса

В Украине думают над созданием карты Антарктиды на основе космических снимков

Антарктида. Фото: Pixabay

Украинские ученые начали исследование Антарктиды из космоса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/af1/b9e/5c5af1b9e7542.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/af1/b9e/5c5af1b9e7542.jpg 2019-02-06T18:30:00+02:00 Украина В Украине думают над созданием карты Антарктиды на основе космических снимков

В Украине думают над созданием карты Антарктиды на основе космических снимков в пространственно-временной динамике. Создание таких карт предусматривает Меморандум, подписанный между Национальным антарктическим научным центром (НАНЦ) МОН и международной компанией EOS Data Analytics, последняя в свою очередь занимается комплексным анализом данных с космических систем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"На станции "Академик Вернадский" мы уже в партнерстве с бизнесом исследуем океан, нам не хватало взгляда сверху, откуда можно мониторить процессы большого пространственного масштаба. Теперь благодаря EOS мы получили возможность видеть Антарктиду одновременно еще и из космоса. Поэтому наше понимание Антарктики и через нее вообще планеты Земля станет значительно глубже и полнее. Я очень рад, что в Украине рождаются и работают такие высокотехнологичные современные компании, именно за ними будущее страны", – рассказал и.о. директора НАНЦ Евгений Дикий.

Данный проект включает в себя мониторинг ледового покрова Антарктиды, так называемое "цветение" моря, распространение растительности на континенте и другие естественные процессы. Подписание меморандума является примером первого государственно-частного партнерства по изучению Земли из космоса в Украине.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что под Антарктидой найдены "затерянные" формы жизни: впервые в истории ученые обнаружили наземных существ под километровым слоем льда.

А также, сообщалось, что 33-летний американец Колин О'Брэди стал первым, кто самостоятельно и без посторонней помощи пересек холодную Антарктиду.

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