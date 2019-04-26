Украинские ученые нашли в Антарктиде новый вид мха

Украинские ученые вернулись из Антарктиды с интересными результатами

Фото: Сегодня





Новый вид мха и доказательства изменения климата – такие результаты работы привезли украинские ученые из Антарктиды. Домой вернулись сразу две экспедиции – двадцать третий летняя и двадцать четвёртой сезонная. Последняя находилась на станции два месяца. В ее состав впервые вошли женщины-ученые. Домой в Украину вернулись 33 мужчины и четыре женщины. Рассказывают, что жили дружно, – донимали только лед и ветры.

Ученые отчитываются, что вблизи станции на острове Гелиндез нашли новый вид мха. Днем украинские ученые собирали образцы растений. Признаются, что задача была непростой. Должны были успеть раньше пингвинов, ведь те лакомятся мхом, не оставляя от него и следов.

Полвека назад эти же территории обходили британские экспедиции. Поэтому, найти новые виды растений на землях Антарктиды – это для украинских ученых настоящая гордость.

Сегодня на станции "Академик Вернадский" продолжает работу 25 экспедиция. Домой в Украину они вернутся через год.

Напомним, что ранее полярники показали, что случится с лапшой на 60-градусном морозе.

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