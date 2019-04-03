Украинские ученые предложили способ предупреждения о землетрясениях

Ученые пока усовершенствуют свой метод

Фото: Pixabay

Украинские ученые предложили способ предупреждения о землетрясениях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg 2019-04-03T15:41:00+03:00 Украина Ученые пока усовершенствуют свой метод

Работники научно-исследовательского института "Николаевская астрономическая обсерватория" (НАО) предлагают использовать свои высокоточные маятниковые часы, которые когда-то служили эталоном времени, для предупреждения о землетрясениях. Об этом сообщил директор НАО, доктор физико-математических наук Александр Шульга.

"В обсерватории сохранились высокоточные маятниковые часы, которые когда-то служили эталоном времени. Их точность – одна десятая миллисекунды. Они реагируют на разные виды колебаний земной поверхности на расстоянии до 10 тыс км на восток и запад и хорошо подходят для регистрации землетрясений. Более того, они могут использоваться как их предвестники. Колебания маятника начинают меняться примерно за 10 секунд до наступления землетрясения", – сказал Шульга.

Он также утверждает, что сейчас этого мало, чтобы принять какие-то кардинальные меры, но это, например, позволяет вовремя начать глушить атомный реактор. Чтобы усовершенствовать методику, пока ученые работают над этой темой.

"Надеюсь, вскоре мы завершим этот процесс и сможем запросить финансирование для дальнейших исследований и применений в конкретных сферах", – уверен Шульга.

Напомним, для Украины особенно опасной является зона Вранча. Так, несколькими неделями ранее, в Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. В Институте геофизики считают, что в регионе в любое время может произойти землетрясение мощностью 8−9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера.

Как мы писали ранее, в среду, 20 марта, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км.

В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугла, Ушак, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.

Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию. Пострадало трое людей. Они получили легкие ранения.

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