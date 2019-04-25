Украинские урологи провели необычную операцию

В Украине впервые провели урологическую операцию с использованием высокоточной аппаратуры. Пациентом стал ребенок, которому исполнился всего год

Украинские врачи провели операцию, во время которой использовали хирургический микроскоп. В тот же день о том, как прошла операция, нам рассказал Максим Пономаренко, уролог, хирург медицинской сети "Добробут".

Чтобы уменьшить риски

Микрохирургия уретры и наружных половых органов проводилась в медицинской клинике "Добробут". Пациентом стал годовалый ребенок. У мальчика была гипоспадия — порок развития мочеиспускательного канала, стволовая форма, с искривлением полового члена.

Гипоспадия у новорожденных – относительно частое явление. По статистике, эта аномалия встречается с частотой 1 на 125 новорожденных мальчиков, и любая форма заболевания требует обязательного хирургического лечения.

Хирургическую коррекцию гипоспадии украинские врачи делают уже не первый год. Но в данном случае во время операции применялись оптические приборы. Это дало возможность улучшить послеоперационный результат: снизить срок восстановления, достигнуть высокого косметического эффекта, а также уменьшить риск осложнений. Ведь, к сожалению, статистика успешности проведенных операций не стопроцентная. Применение новой для Украины методики по точности можно сравнить с микрохирургией глаза, только в данном случае она проводилась на уретре и наружных половых органах.

Опыт американских коллег

Такие операции сами по себе очень сложные, во всем мире довольно часто после них возникает множество осложнений. А использование оптических приборов позволяет их минимизировать. "Эта методика с использованием микроскопа была представлена на медицинском съезде в октябре прошлого года в Германии, — рассказал Максим Пономаренко. — Во время одного из докладов американский врач рассказал, что для хирургии уретры он использовал высокоточную аппаратуру. Затем поделился своими результатами. По его словам, осложнений после такой операции практически нет. Поэтому мы тоже решили внедрить в нашу практику микроскоп".

Максим Пономаренко

В итоге урологи медицинской сети "Добробут" стали первооткрывателями в Украине, проведя микрохирургию уретры и наружных половых органов с использованием оптических приборов. Новая технология позволила работать с 30-кратным увеличением, а не трех- или пятикратным, как ранее.

Как прошла операция?

Операция заняла 2,5 часа. Но стоит учесть, что это была микрохирургия, требующая еще более ювелирной работы, нежели при обычном лечении. "То есть в данном случае были уже совсем другие движения рук, совершенно другое восприятие тканей и абсолютно иная визуализация, — объяснил Максим Пономаренко. — Такое представление, что ты работаешь с чем-то большим, но на самом деле оно очень маленькое". И хотя оптические приборы были использованы впервые на практике, никаких сложностей не возникло. Самое главное — должны были привыкнуть глаза. Но так как операции предшествовали многие часы тренировок, врачи смогли успешно повторить опыт американского коллеги".

Во время операции урологи выполнили уретропластику, то есть формирование уретры, и выпрямление полового члена.

В стационаре ребенок проведет сутки. Реабилитация потребует, предположительно, семь дней амбулаторного пребывания и постоянный мониторинг уже на поликлиническом приеме.

Игорь Высоцкий

"Хирургия — одна их самых передовых отраслей в медицине и именно она развивается быстрее всего. Полученные навыки во время микрохирургии уретры и наружных половых органов мальчика дадут нам возможность использовать высокоточную аппаратуру для всех последующих пациентов. А новый опыт выводит хирургические операции в урологии на качественно новый уровень", — сказал Игорь Высоцкий, руководитель детской хирургической службы МС "Добробут". И добавил: "Детские урологи в "Добробут" делают ставку на малотравматичное хирургическое лечение. И благодаря полученному опыту мы сделали еще один шаг к тому, чтобы наши маленькие пациенты как можно меньше времени проводили в больнице".

Будьте здоровы!

Сеть медицинских клиник "Добробут"

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