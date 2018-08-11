Украинские военные на Донбассе 36 раз попали под обстрелы
Были ранены трое уркраинских военных
На Донбассе боевики 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Трое украинских военных были тяжело ранены. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).
"Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения… В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", – говорится в сообщении.
Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, боевики обстреляли из минометов калибром 120-мм украинские позиции у Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении.
"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников у Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил этих суток нет", – сказано в штабе.
По данным украинской разведки один боевик уничтожен, четверо получили ранения.
Напомним, 7 августа, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.
А сутками ранее, 6 августа, боевики ударили из тяжелых минометов и БМП, но понесли ощутимые потери. Один оккупант был уничтожен, четверо получили ранения.
Боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военных – штаб ООС
2018-08-11 07:16:08 (interfax)
Киев. 11 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – За минувшие сутки на Донбассе боевики 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе дважды из тяжелого вооружения, ранены трое украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).
"Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения… В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.
Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, боевики обстреляли из минометов калибром 120-мм украинские позиции у Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении.
"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников у Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил этих суток нет", – сказано в штабе.
По данным украинской разведки один боевик уничтожен, четверо получили ранения.
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