Украинские военные на Донбассе 36 раз попали под обстрелы

На Донбассе боевики 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Трое украинских военных были тяжело ранены. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения… В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", – говорится в сообщении.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, боевики обстреляли из минометов калибром 120-мм украинские позиции у Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников у Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил этих суток нет", – сказано в штабе.

По данным украинской разведки один боевик уничтожен, четверо получили ранения.

Напомним, 7 августа, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.

А сутками ранее, 6 августа, боевики ударили из тяжелых минометов и БМП, но понесли ощутимые потери. Один оккупант был уничтожен, четверо получили ранения.

Боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военных – штаб ООС

2018-08-11 07:16:08 (interfax)





Киев. 11 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – За минувшие сутки на Донбассе боевики 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе дважды из тяжелого вооружения, ранены трое украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения… В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, боевики обстреляли из минометов калибром 120-мм украинские позиции у Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников у Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил этих суток нет", – сказано в штабе.

По данным украинской разведки один боевик уничтожен, четверо получили ранения.