Украинские военные поддерживают человекоцентризм Шествия Достоинства

Формат мероприятия по сравнению с предыдущими годами изменился

Военнослужащие Вооруженных сил Украины поддерживают концепцию празднования Дня Независимости в новом формате, центром которого являются люди, а не техника.

Об этом заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-лейтенант Олег Грунтковский.

"В мероприятиях по случаю 28-й годовщины Дня Независимости Украины будут принимать военнослужащие всех родов и видов Вооруженных сил Украины. Будут сводные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск", – рассказал он.

Грунтковский указал, что формат мероприятия по сравнению с предыдущими годами изменился.

"Было принято решение с целью сохранения финансового ресурса, техники провести мероприятие в таком формате, что это будет не военный парад, а просто шествие", – пояснил он.

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По его мнению, необходимо вносить в формат празднования какие-то изменения.

"Украинский народ и международное сообщество видят каждый год одни и те же события. В данном случае было принято решение формат поменять. Но мы все равно показываем, что Вооруженные силы есть, они защищают наше государство, и их лучшие представители будут на Майдане Независимости", – подчеркнул он.

Грунтковский согласен с тем, что государство, прежде всего, представляют народ и конкретные люди, что и предполагает предложенный формат празднования.

В свою очередь, представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.

Ранее мы писали, где смотреть онлайн-трансляцию Марша Защитников Украины,

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины новости "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости" .

Также ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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