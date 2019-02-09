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Украинские военные проведут боевые стрельбы у границ оккупированного Крыма

Сегодня, 17:24

В Минобороны проведут боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов

Фото: Минобороны Украины
Украинские военные проведут боевые стрельбы у границ оккупированного Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8e/ccc/5c5d8ecccd1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8e/ccc/5c5d8ecccd1d7.jpg Украина В Минобороны проведут боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов

В Херсонской области украинские военные проведут учения с боевыми стрельбами зенитной артиллерии от оккупированного Крыма. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, на протяжении 2019 года запланировано проведение четырех учений с боевыми стрельбами из зенитно-ракетных комплексов и систем.

Так, ближайшие учения пройдут в феврале на полигоне "Ягорлык". Во время маневров планируется отработка стрельбы из "Бук-М1", ЗРС "С-125", "С-300П/ПО/В1", при этом обстановка будет максимально приближена к боевой.

"Первоочередное внимание традиционно будет уделяться боевым стрельбам. Планируем провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения. Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и "С-300П", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны добавили, что артиллерийские дивизии вызовут в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой.

"Конечно, обстановка будет выглядеть более реалистично. А именно это и является основной задачей", – сообщил начальник зенитных ракетных войск Украины Юрий Ставский. По его словам, учения связаны с наращиванием Россией военной техники на границе с оккупированным Крымом.

Напомним, в конце прошлого года в Украине начали проводить сборы резервистов из-за объявления военного положения перед Новым годом мужчин призовут на учения, но не всех. В то же время, за уклонение от призыва на учения резервистам "светит" наказание. В учебные центры отправили оперативный резерв первой очереди. Это мужчины, которые с 2014-го проходили службу в боевых частях и в зоне АТО. По состоянию на 18 ноября 2018 года такой резерв насчитывал 178 тысяч человек.

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Тег Крым, Минобороны, ВСУ, Херсонская область, стрельбы, зенитный комплекс

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