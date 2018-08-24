Украинские военные самолеты примут участие в международном авиационном показе в Польше

Сегодня, 22:37

В авиационном показе примет участие личный состав и авиационная техника Воздушных сил Вооруженных сил Украины самолеты – Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26

Фото: RD33.net
Фото: RD33.net

Украинские военные самолеты примут участие в международном авиационном показе "International Airshow-2018" по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных сил Республики Польша, который будет проходить на авиационной базе Радом, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По информации пресс-службы, участие в международном авиа показе будет происходить с 24 по 27 августа.

"В авиационном показе примет участие личный состав и авиационная техника Воздушных сил Вооруженных сил Украины самолеты – Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, во время мероприятия украинские военные летчики обменяются опытом с летными экипажами других стран, а также обсудят с иностранными коллегами направления двустороннего военного сотрудничества.

Накануне штаб показал тренировки авиации Объединенных сил.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал эффектное видео, как вертолеты ВСУ защищают Украину от вторжения с моря.

Напомним, в конце марта авиация ВСУ приведена в боевую готовность из-за того, что российские самолеты приблизились к границам Украины.
Польша, авиация, самолеты, украинские военные, военные самолеты

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Источник:

"Сегодня"

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