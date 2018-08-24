Украинские военные самолеты примут участие в международном авиационном показе в Польше
В авиационном показе примет участие личный состав и авиационная техника Воздушных сил Вооруженных сил Украины самолеты – Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26
Украинские военные самолеты примут участие в международном авиационном показе "International Airshow-2018" по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных сил Республики Польша, который будет проходить на авиационной базе Радом, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.
По информации пресс-службы, участие в международном авиа показе будет происходить с 24 по 27 августа.
"В авиационном показе примет участие личный состав и авиационная техника Воздушных сил Вооруженных сил Украины самолеты – Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, во время мероприятия украинские военные летчики обменяются опытом с летными экипажами других стран, а также обсудят с иностранными коллегами направления двустороннего военного сотрудничества.
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