Украинские военные снова готовы к разведению сил в районе Петровского

Фото: Facebook "Вернись живым"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к сегодняшнему разведению сил и средств в районе Петровского в 12:00.

Об этом заявил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Мы готовы сегодня в 12:00 к разведению сил и средств на участке №3 в районе Богдановка-Петровское", – сказал Агеев.

Он напомнил, что представители противника неоднократно подтверждали готовность к разведению 9 ноября.

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"Сегодня, 9 ноября, в 12:00 мы готовы запустить ракету в подтверждение того, что с нашей стороны есть готовность к началу разведения сил и средств, и ждать такой же ответ адекватный, зеркальный с той стороны", – подчеркнул Агеев.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября .

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Ранее разведение неподалёку от Петровского было запланировано на 8 ноября, но как заявили в штабе ООС, процесс сорвала вражеская сторона.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого – в конце октября.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, что процесс разминирования территории планируется закончить до 9 ноября.

Говоря о ситуации в Петровском, недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков и оно было перенесено. Позже командующий ООС Владимир Кравченко назвал дату начала отвода войск в Петровском.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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