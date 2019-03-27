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Украинские военные вошли и закрепились в Горловке – соцсети

Сегодня, 23:45

ВСУ смогли закрепиться в городской черте, говорит известный волонтер Андрей Шор

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Украинские военные вошли и закрепились в Горловке – соцсети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bee/370/5c9bee370abcf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bee/370/5c9bee370abcf.jpg Украина ВСУ смогли закрепиться в городской черте, говорит известный волонтер Андрей Шор

Украинские военные из состава частей операции Объединенных сил на Донбассе закрепились в городской черте Горловки, пока еще оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными.

Об этом волонтер, предприниматель, военный эксперт и ветеран боев в Донбассе Андрей Шор сообщает на своей странице в Facebook.

При этом бывший защитник Донецкого аэропорта и сапер ВСУ попросил не спрашивать об источниках информации.

На уточняющий вопрос, где именно это произошло – на северо-западе (поселок Шумы) или северо-востоке (со стороны Новолуганского, т.е. Светлодарской дуги), Шор заметил: "Я и так, возможно, лишнего написал. Но пускай будет".

В то же время заметим, что официальной информации о продвижении ВСУ под Горловкой со стороны штаба операции Объединенных сил или Министерства обороны Украины пока нет.

Напомним, что в последние дни Горловка и ее окрестности не попадали в сводки штаба ООС.

А военные эксперты объяснили, почему России не выгодны активные боевые действия на Донбассе.

Также сообщалось, что напившиеся по случаю 23 февраля (т.е. бывшего дня Советской армии и Военно-морского флота) боевики устроили "праздничный фейерверк" в Горловке и сожгли свой склад боеприпасов.

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Тег горловка, спецназ, ВСУ, наступление, волонтер

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