Украинские военные вошли и закрепились в Горловке – соцсети
ВСУ смогли закрепиться в городской черте, говорит известный волонтер Андрей Шор
Украинские военные из состава частей операции Объединенных сил на Донбассе закрепились в городской черте Горловки, пока еще оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными.
Об этом волонтер, предприниматель, военный эксперт и ветеран боев в Донбассе Андрей Шор сообщает на своей странице в Facebook.
При этом бывший защитник Донецкого аэропорта и сапер ВСУ попросил не спрашивать об источниках информации.
На уточняющий вопрос, где именно это произошло – на северо-западе (поселок Шумы) или северо-востоке (со стороны Новолуганского, т.е. Светлодарской дуги), Шор заметил: "Я и так, возможно, лишнего написал. Но пускай будет".
В то же время заметим, что официальной информации о продвижении ВСУ под Горловкой со стороны штаба операции Объединенных сил или Министерства обороны Украины пока нет.
Напомним, что в последние дни Горловка и ее окрестности не попадали в сводки штаба ООС.
А военные эксперты объяснили, почему России не выгодны активные боевые действия на Донбассе.
Также сообщалось, что напившиеся по случаю 23 февраля (т.е. бывшего дня Советской армии и Военно-морского флота) боевики устроили "праздничный фейерверк" в Горловке и сожгли свой склад боеприпасов.
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