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Украинские военные жестко пресекли провокацию боевиков: что происходит на Донбассе

Сегодня, 07:09

В районе Лебединского противник ударил из крупнокалиберных пулеметов

Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев)
Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев).
Украинские военные жестко пресекли провокацию боевиков: что происходит на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f0/86a/5c56f086a5be7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f0/86a/5c56f086a5be7.jpg Украина В районе Лебединского противник ударил из крупнокалиберных пулеметов

31 марта боевики на Донбассе обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Потерь у наших защитников не было, однако украинские военные не оставили без ответа вражеский обстрел.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, сказано в сообщении.

Напомним, сутками ранее, 30 марта, боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, получили ответку ВСУ и потеряли восемь человек. "Жарко" было на Светлодарской дуге и на окраинах Донецка.

Напомним, сутками ранее 29 марта, враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери. Четырех боевика были уничтожены и еще шестеро ранены.

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Тег провокация, пулемет, обстрелы, лебединское, боевики Донбасса, ООС

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