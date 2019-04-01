Украинские военные жестко пресекли провокацию боевиков: что происходит на Донбассе
В районе Лебединского противник ударил из крупнокалиберных пулеметов
31 марта боевики на Донбассе обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Потерь у наших защитников не было, однако украинские военные не оставили без ответа вражеский обстрел.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, сказано в сообщении.
Напомним, сутками ранее, 30 марта, боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, получили ответку ВСУ и потеряли восемь человек. "Жарко" было на Светлодарской дуге и на окраинах Донецка.
Напомним, сутками ранее 29 марта, враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери. Четырех боевика были уничтожены и еще шестеро ранены.
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