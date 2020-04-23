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Украинские врачи вернулись из Италии: фото и видео

23 апреля, 17:04

Сергей Мартынец

Один из врачей поделился впечатлениями от работы с итальянцами

Украинские медики вернулись из Италии в Украину. 20 украинцев провели там три недели, помогая итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. Теперь их ждет у нас двухнедельная обсервация, сообщает пресс-служба МВД.

Украинская команда состояла из двух групп по 10 человек и работала в городах Пезаро и Урбино. Медицинская бригада состояла из инфекционистов, реаниматологов, хирургов, анестезиологов, эндокринологов и невропатологов.

Украинские медики получили бесценный опыт лечения коронавируса. Они изучали процесс диагностики и лечения пациентов, ознакомились с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются, а также присутствовали при хирургических вмешательствах. Наши врачи говорят, что все карантинные мероприятия – оправданы. В Италии, к сожалению, они были с опозданием, что позволило очень быстро распространиться этому вирусу и привести к печальным последствиям.

Видео: YouTube/FT_UA

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По прилете в Украину, все медики пройдут тесты на коронавирус и обязательную двухнедельную обсервацию. Впоследствии они смогут поделиться опытом в лечении коронавируса.

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"Мы увидели достаточно современные протоколы, которые меняются почти каждый день, каждую неделю, ведь наши итальянские коллеги сейчас начинают использовать другие медицинские средства, которые помогают им в лечении коронавирусной инфекции. Те протоколы, которые внедряются итальянцами, мы будем рекомендовать нашим коллегам из Минздрава", – сказал врач Юрий Саак, передают "Факты".

Напомним, итальянцы радушно встретили украинских врачей под песни Русланы и "Дякую" на дверях гостиницы.

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Италия врачи

Источник: Сегодня

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