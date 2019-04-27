Украинские выпускники будут сдавать обязательный экзамен по математике

Обязательный экзамен по украинскому языку поделят на два уровня





Вскоре каждый выпускник школы должен будет обязательно продемонстрировать уровень знаний математики. Так решило Министерство образования Украины, в ведомстве уже призывают готовиться к экзаменам. О таких намерениях заявила профильный министр Лилия Гриневич.

Экзамен по математике уже через два года сдавать все без исключения выпускники школ. Будет он двух уровней сложности. Лилия Гриневич утверждает, что от знания математики зависит благосостояние страны.

"Базовые навыки по математике нужны каждому человеку, они развивают логическое и абстрактное мышление. Те страны, которые хотят усилить свой экономический потенциал, вводят уже обязанность "связной экзамен по математике", – рассказала чиновник.

Обязательный экзамен по украинскому языку видоизменится, его также поделят на два уровня, можно будет выбирать — базовый, и для тех, кто язык изучал углубленно. Внешнее независимое оценивание, к которому сейчас активно готовятся — состоится с 21 мая по 13 июня.

Также добавили льготы при поступлении в высшие учебные заведения для участников боевых действий, а также на вступительной компании будет впервые зачислены механизм приоритетного зачисления тех поступающих на медицинские и педагогические специальности, которые подпишут контракт для отработки в сельской местности.

Напомним, по итогам тестов ВНО в 2018 году выяснилось, что лучше всего у нас знают биологию, хуже всего — математику, а французский и испанский пришли сдавать единицы в масштабах страны. Журналисты "Сегодня" уже узнали, чем еще отличилось ВНО-2018.

Как известно, в 2018 году ВНО сдавали по трем из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, география, биология, химия, физика, английский, испанский, немецкий и французский языки. Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников:

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