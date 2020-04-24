Украинские яблоки в Сингапуре: компания "Сады Днепра" наладила экспорт в Юго-Восточную Азию

В конце марта украинская компания "Сады Днепра" (UApple), входящая в состав корпорации "Алеф", начала поставки яблок в Сингапур.

Эксперты отмечают: сотрудничество с такой развитой страной, как Сингапур, это важный шаг в расширении географии поставок продукции как самой компании, так и всей Украины.

"Сады Днепра" являются компанией, обеспечивающей высокую репутацию нашей стране на международном рынке. По отзывам импортеров, их яблоки очень нравятся сингапурским потребителям. Кроме того, на рынок Сингапура ориентируются все другие страны региона, и наличие там украинского яблока также вызывает у них интерес к нашей продукции. Фактически, "Сады Днепра" продвигают не только свое яблоко, но в целом украинские продукты питания. Сложностей много, но они преодолимы, если понимать перспективность стратегии выхода на эти рынки", – сказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), руководитель проекта ФАО и ЕБРР по продвижению экспорта украинских продуктов питания Андрей Ярмак.

Экспортоориентированная компания "Сады Днепра" была основана не так давно – в 2016 году, но уже спустя два года украинские яблоки появились на рынках ЕС, Азии и Ближнего Востока.

Кроме Сингапура компания "Сады Днепра" совершает поставки своей продукции в такие страны, как Малайзия, Индонезия, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Сенегал, Швеция, Великобритания. Первые поставки своего продукта в страны Юго-Восточной Азии им удалось осуществить в 2019 году. В компании отмечают: найти иностранных партнеров удалось с помощью участия в торговых миссиях, международных выставках и конференциях.

Принцип развития "Садов Днепра" – освоение новых технологий. Cейчас компания строит самое крупное и инновационное хранилище для яблок в Украине. Также осенью прошлого года в холодильном комплексе компании установили мощнейшую автоматизированную сортировочную линию для яблок, которая дает возможность сортировать 12 тонн фруктов в час. Развитые технологии позволяют отвечать запросам иностранных клиентов и подстраиваться под особенности заказа.

Сертифицирована компания по стандарту Global G.A.P, который считается сигналом качества и безопасности продукции для иностранных импортеров.

Справка. "Сады Днепра" (ТМ UApple) занимается выращиванием элитных сортов яблок. Основана в 2016 году. Входит в состав корпорации "Алеф", объединяющей разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегментах девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель Совета корпорации "Алеф" – Вадим Ермолаев. Заместитель председателя Совета корпорации – Станислав Виленский.

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