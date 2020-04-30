Украинские заробитчане смогли вылететь в Лондон

Вылет задержали почти на девять часов

Госавиаслужба позволила авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане.

Об этом рассказал один из пассажиров борта Олег Тумак и предоставил видео с борта самолета, передает hromadske.

По его словам, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был вылететь в 12:40.

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Ранее стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В интервью сайту "Сегодня" Вадим Пристайко рассказал, что нет никакой речи о каких-либо запретах на выезд, более того, чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

Видео: Сегодня

Напомним, что на этой неделе в правительстве Финляндии заявили, что могут отказаться от украинских сезонных рабочих после неоднозначных заявлений Киева о том, что Украина стремится сохранить заробитчан дома.

К сезонным работам Финляндия планировала привлечь около 14 тысяч украинцев. Первый чартер, оплаченный Хельсинки, привез 200 украинцев. Однако, по словам посла Эстонии в Украине, после этого Кабмин приостановил организацию таких чартеров.

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