Украинских медиков отправят бороться с коронавирусом в Италии

После того, как Италия обратилась к Украине за помощью в борьбе с коронавирусной эпидемией, на Апеннины вылетит группа украинских медиков для оказания гуманитарной помощи.
Как сообщили 3 апреля в пресс службе Офиса президента Украины, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.
Помимо непосредственно помощи итальянцам, цель украинских медработников – обмен опытом.
Украинскую делегацию сформируют Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел.
"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и получим специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", – сказал по этому поводу Зеленский.
Обеспечением оплаты и защиты врачей будет заниматься Украина, а Италия возьмет на себя их проживание и питание.
"Врачи будут лучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемося по этому поводу", – добавил президент.
Также в ОПУ отметили, что, несмотря на запрет экспорта этилового спирта из Украины, на следующей неделе Италия получит партию украинского спирта.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал послу Евросоюза Матти Маасикасу поддержать ЕС в борьбе с коронавирусом и возобновить экспорт медицинского спирта.
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