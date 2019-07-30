Украинских миротворцев отправили в Африку без прививок от опасных инфекций 2019-07-30T20:35:00+03:00 Украина Военным грозят смертельные болезни, заявил молодежный посол ЮНИСЕФ в Украине певец Тарас Тополя

Украинские военные отправились выполнять миротворческую миссию в Демократическую Республику Конго, не имея прививок от холеры, брюшного тифа и чумы. О том, что военные не вакцинированы, сообщил фронтмен группы "Антитела" и молодежный посол ЮНИСЕФ в Украине Тарас Тополя.

Вертолетчики отправились с миротворческой миссией на девять месяцев. За десять дней до вылета им должны были провести вакцинацию. Это предусматривает меморандум, подписанный между Украиной и ООН, но она не была сделана, заявил Тополя.

"Они были отправлены не только без прививки против холеры, они отправлены без прививки от менингококковой инфекции, а Конго относится к так называемому поясу менингококковому, где это обязательно нужно делать. Они были отправлены без прививки от брюшного тифа", – подчеркнул певец.

Чтобы военные не подхватили опасных инфекций, они могут сделать прививку уже в Конго, но для этого необходимо выслать туда вакцину. Однако ее не закупили, поскольку тендеры были сорваны, по словам Тополи.

В Министерстве обороны комментировать ситуацию не стали, отменили брифинг и посоветовали следить за информацией на сайте. Там говорится, что действительно, военных не привили от холеры и брюшного тифа.

"Украинским военнослужащим были проведены следующие прививки: против желтой лихорадки, против гепатитов А, В, дифтерии и столбняка. Также рекомендованными к исполнению являются прививки против холеры, менингита, брюшного тифа, дифтерии, столбняка, гепатитов А, В (но не обязательными и не влияющими на способность выполнения задач по назначению)", – подчеркнули в ведомстве.

В Центре общественного здоровья журналистам "Сегодня" подтвердили: прививка от брюшного тифа и холеры – не обязательна.

"Обязательными являются прививки от кори, политэлита, дифтерии, столбняка, гепатита и еще некоторые. Что касается Демократической республики Конго, здесь речь идет также о желтой лихорадке. Также необходима химиопрофилактика малярии, обязательно должны быть прививки от дифтерии и столбняка", – говорит заведующий отдела стратегии и иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика.

Но почему тогда в Минобороны дважды объявляли тендеры на закупку вакцин от брюшного тифа и ни одного не провели – непонятно. Получить вакцину можно было и другим способом.

"Есть четыре механизма, каким образом закупить вакцины. Можно подключить "Красный крест", можно было привлечь наших партнеров по сотрудничеству из стран НАТО. Можно было подключить ООН", – объяснил Тарас Тополя.

Чтобы разобраться в ситуации, "Сегодня" направили запрос во Всемирную организацию здоровья, но ответа пока не получили. Ждем ответа и от Министерства здравоохранения. Между тем, Тарас Тополя уже написал заявление в Службу безопасности Украины с требованием провести служебное расследование в Министерстве обороны.

Напомним, в прошлом году украинские миротворцы, выполняющие задачи в Конго, ударили из вооружения вертолетов Ми-24 по лагерю боевиков, которые перед этим атаковали миссию ООН – одна из пуль насквозь прошила жилое помещение украинского подразделения.

Мы также писали, что украинские миротворцы спасли в африканских джунглях другого миротворца из Малави, который потерял связь со своим подразделением во время боев.

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