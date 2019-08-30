Украинских моряков могли уже доставить в Киев – родные

Родственников поставили в известность, что моряки уже в Украине, однако не уточнили, где именно

Захваченных Россией украинских моряков уже доставили в Киев в рамках украинско-российского обмена. Об этом сообщили родные одного из моряков, сообщает издание Крым.Реалии.

По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Подтверждения данной информации из других источников нет.

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Ранее адвокат удерживаемых в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные пока остаются в СИЗО.

По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник. Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Российской Федерации.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова сообщила, что в ночь на пятницу начался обмен пленными между Россией и Украиной. По словам чиновницы, рейс с гражданами соседнего государства (включая Сенцова) уже вылетел из России.

Как сообщалось, получивший гражданство Украины экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев утверждал, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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