Украинских моряков перевели из СИЗО Симферополя – омбудсмен Лубина

Все незаконно задержанные в Керченском проливе украинские моряки переведены из СИЗО Симферополя. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека по Крыму Людмила Лубина, передает Интерфакс-Украина.

"В СИЗО Симферополя сейчас ни одного из задержанных нет", – подчеркнула Лубина.

По ее словам, пока неизвестно, куда перевели задержанных моряков. Она отметила, что информация о том, куда их перевели, может быть только у ФСБ.

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой рассказали, что украинские моряки находятся в одном из СИЗО Москвы. Однако там не уточнили точное число задержанных. Этой ночью заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что захваченных Россией украинских моряков, арестованных на два месяца, вывозят из СИЗО в оккупированном Симферополе.

Напомним, подконтрольный оккупантам так называемый суд Симферополя избрал меру всем украинским морякам, которых в Керченском проливе захватили российские пограничники. 24 моряка катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" были арестованы до 25 января 2019 года.

Как известно, захват украинских катеров и буксира российскими военными произошел 25 ноября. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко ранее сообщала, что среди захваченных моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии.