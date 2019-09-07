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Украинских моряков в "Борисполе" встречали хлебом, солью и наградами

7 сентября, 15:53

Командующий ВМС вручил освобожденным ребятам ордена, звания и кортики

/ Фото: Facebook

Украинских моряков, вернувшихся из российского плена, в аэропорту "Борисполь" встречали традиционным украинским караваем с солью и наградами. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики", – говорится в сообщении.

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После возвращения моряки проходят медицинский осмотр с целью определения состояния их здоровья после ужасных условий российских тюрем.

"По завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых", – добавили в ВМС.

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Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Публикуем также полный список освобожденных украинских моряков:

  1. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
  2. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
  3. Андрей Артеменко, старший комендор.
  4. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
  5. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
  6. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  7. Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск".
  8. Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".
  9. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
  10. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
  11. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  12. Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
  13. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
  14. Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".
  15. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
  16. Михаил Власюк, моторист-электрик.
  17. Виктор Беспальченко, комендор.
  18. Владимир Терещенко, комендор.
  19. Евгений Семидоцький, марсовой.
  20. Владимир Лесовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
  21. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
  22. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
  23. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
  24. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

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Напомним, что обмен состоялся в формате "35 на 35". Вместе с моряками на Родину вернулись Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб и другие. С полным списком освобожденных украинцев можно ознакомиться здесь.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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