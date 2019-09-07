Украинских моряков в "Борисполе" встречали хлебом, солью и наградами

/ Фото: Facebook

Украинских моряков, вернувшихся из российского плена, в аэропорту "Борисполь" встречали традиционным украинским караваем с солью и наградами. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики", – говорится в сообщении.

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После возвращения моряки проходят медицинский осмотр с целью определения состояния их здоровья после ужасных условий российских тюрем.

"По завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых", – добавили в ВМС.

Публикуем также полный список освобожденных украинских моряков:

Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск". Юрий Безъязычный, моторист-электрик. Андрей Артеменко, старший комендор. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик. Богдан Головаш, выпускник ИВМС. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования. Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск". Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь". Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования. Владислав Костышин, выпускник ИВМС. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород". Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь". Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу". Михаил Власюк, моторист-электрик. Виктор Беспальченко, комендор. Владимир Терещенко, комендор. Евгений Семидоцький, марсовой. Владимир Лесовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

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Напомним, что обмен состоялся в формате "35 на 35". Вместе с моряками на Родину вернулись Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб и другие. С полным списком освобожденных украинцев можно ознакомиться здесь.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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