Украинских моряков в "Борисполе" встречали хлебом, солью и наградами

Украинских моряков, вернувшихся из российского плена, в аэропорту "Борисполь" встречали традиционным украинским караваем с солью и наградами. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики", – говорится в сообщении.
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После возвращения моряки проходят медицинский осмотр с целью определения состояния их здоровья после ужасных условий российских тюрем.
"По завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых", – добавили в ВМС.
Публикуем также полный список освобожденных украинских моряков:
- Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
- Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
- Андрей Артеменко, старший комендор.
- Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
- Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
- Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
- Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск".
- Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".
- Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
- Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
- Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
- Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
- Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
- Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
- Михаил Власюк, моторист-электрик.
- Виктор Беспальченко, комендор.
- Владимир Терещенко, комендор.
- Евгений Семидоцький, марсовой.
- Владимир Лесовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
- Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.
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Напомним, что обмен состоялся в формате "35 на 35". Вместе с моряками на Родину вернулись Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб и другие. С полным списком освобожденных украинцев можно ознакомиться здесь.
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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