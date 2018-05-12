Украинских рыбаков в Азовском море задержала ФСБ России

Двое рыбаков из Бердянска, Запорожской области, были задержаны российскими пограничниками в Азовском море по обвинению в вылове осетра, занесенного в Красную книгу.

Поскольку у задержанных не было документов, их доставили в российский порт Ейск, для выяснения личности, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю. Также россияне сообщили о том, что рыбаки были задержаны еще 10 мая.

Отметим, что украинские спасатели организовали поисковую операцию в Азовском море, разыскивая пропавших рыбаков. После сообщений из России о задержании двоих жителей Бердянска операция была свернута.

В свою очередь, начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что россияне отказались предоставить ему информацию о возможном пребывании в Ейске пропавших украинских рыбаков.

Напомним, ранее корабль морской охраны Госпогранслужбы в Азовском море задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек.

Позже стало известно, что два моряка смогли покинуть территорию Украины и прибыли в оккупированный в Крым. Остальные семь членов экипажа, по словам их адвоката, находятся в Украине, "поскольку у них изъяли безосновательно паспорта и нет документов, по которым можно покинуть украинскую территорию