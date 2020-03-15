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Украинских туристов в Египте закрыли на карантин: подробности

15 марта, 09:17

Денис Беспалов

Министерство призывает туристов оставаться на связи с украинскими дипломатами

Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort и Sentido Reef Oasis Senses Resort будут находиться на карантине. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", – говорится в сообщении.

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Напомним, с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на украинских границах, а с 17 марта будет закрыто авиационное сообщение Украины с другими государствами. Также в стране действует общенациональный карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от заграничных путешествий и поездок по Украине. Глава правительства рассказал, что для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в Украине больницам передали миллионы масок; продолжается закупка и передача больницам сотен тысяч тестов на выявление коронавируса; в помощь больницам по территории Украины запускают передвижные лаборатории; продолжаются переговоры с крупнейшими производителями лекарств и аптеками.

Видео: t.me/PM_Shmigal

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Египет карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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