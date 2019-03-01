Украинский производитель препаратов из плазмы выходит в ТОП-10 мировых лидеров

Скоро в Украине заработает завод-фракционатор, который выведет страну в мировой ТОП лидеров

Украинский производитель препаратов из плазмы выходит в ТОП-10 мировых лидеров 2019-03-01T08:30:00+02:00 Украина Скоро в Украине заработает завод-фракционатор, который выведет страну в мировой ТОП лидеров







Весной в Украине заработает завод-фракционатор, который не просто будет производить препараты из донорской плазмы и обеспечит безопасными и качественным лекарствами десятки тысяч украинцев, но и выведет страну в новый почетный ТОП лидеров. Константин Ефименко, президент группы компаний Biopharma, рассказал о производстве, целях и задачах.

"На новом заводе по производству препаратов из донорской плазмы начаты пуско-наладочные работы. Уже весной этого года начнется полноценное производство. Около 80 км труб объединит сверхсовременное оборудование от лучших мировых "игроков" биофармацевтики. Лидеры отрасли в США, Австрии, Нидерландах и Германии работают на таких же аппаратах. Лучше пока не изобрел никто, – воодушевленно начал объяснять Константин Ефименко, президент компании, которая вложила в создание производства около $ 50 млн. - Завод-фракционатор имеет три линии производства и будет производить: альбумины, иммуноглобулины и факторы сворачивания крови. Такие лекарства используют для спасения жизни при значительных кровопотерях и для коррекции врожденных патологий".

"Цель Biopharma – перерабатывать 1 млн литров донорской плазмы в год", – Константин Ефименко.

Препараты из донорской плазмы человека, по его словам, жизненно необходимый актив для любого государства. Следует отметить, именно препараты, которые проходят на заводе высокотехнологичную химическую и термическую инактивацию вирусов, являются полностью безопасными для пациентов. С учетом того, что Украина "лидер" распространения ВИЧ и гепатитов в Восточной Европе – такая обработка очень необходима.

Ставка на свое производство

По данным журнала The Economist, мир в год потребляет приблизительно 50 млн литров плазмы. 75% от этого объема, а именно 35 млн л производят в США. Этот рынок, к слову, составляет $250 млрд, соответственно, Америка контролирует около $187,5 млрд. Соединенные Штаты – "ОПЭК" в мире плазмы. На втором месте, по словам Ефименко, страны ЕС. Компании-производители можно пересчитать по пальцам, они все знают друг друга "в лицо" и работают в тесном сотрудничестве с государствами, в которых находятся. Благодаря этому разработаны высочайшие стандарты, строго регулирующие каждый этап производства и работу всего рынка в целом.

"К примеру, США имеет право ввозить донорскую плазму и продукты из нее практически в любую страну мира. А вот в США ввозить не может ни одна иностранная компания, даже из стран ЕС. В свою очередь рынок ЕС открыт для американских компаний, но закрыт для всего остального мира. К примеру, некоторые украинские эксперты заблуждаются, что можно собирать донорскую плазму в Украине и передавать ее на контрактное производство препаратов в страны ЕС. К сожалению, в ЕС запрещен ввоз плазмы из Украины! Поэтому у нас оставалось два выхода – покупать иностранные препараты втридорога и ждать, что в любой момент иностранный производитель может отказать в поставках, создав кризис, или другой – развивать собственное производство, параллельно удерживая научные кадры, наполняя бюджеты разных уровней и создавая новые рабочие места", - пояснил Константин Ефименко.

Преодолевая мировой кризис препаратов из плазмы

И поскольку мировая тенденция очевидна, не удивительно, что даже развитые страны сталкиваются с кризисом поставок препаратов из плазмы. В 2017 году поставки прекратились в Румынию. Не помогло даже то, что страна является членом ЕС. Компания-поставщик разорвала контракт с Бухарестом в одностороннем порядке. Сейчас нехватки жизненно важных лекарств отмечаются в Бразилии. А вот в Украине в этом вопросе все не так болезненно. Украинская Biopharma выпускает препараты из плазмы уже более 40 лет и полностью удовлетворяет спрос. Сейчас производство соответствует мировым стандартам. Компания не покупает новую технологию, она переносит ее на современную площадку. Это позволит в несколько раз нарастить объемы производства и гарантированно обеспечивать Украину, а также экспортировать продукты переработки с высокой добавленной стоимостью.

Нужно отметить, что на государственных тендерах, которые проводит ПРОООН и т.д., закупок препаратов плазмы практически нет. То есть государство не закупает альбумин и ни разу не закупало, и никакого госзаказа или госразмещения для Biopharma не производило. При этом, компания всегда держит резерв препаратов для внутреннего рынка. Цена украинских препаратов примерно в три раза ниже, чем импортных.

"Мы с уверенностью говорим о том, что к дюжине мировых лидеров по производству препаратов из плазмы добавляется украинская компания. Мы уже в этом году планируем переработать 250 тонн плазмы, а в 2021 году – 500 тонн плазмы, в том числе и для других стран по контрактной системе. И это не популистские лозунги. Я уверен, что Украина может быть успешна только через сильную и успешную экономику", - подытожил Ефименко.

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