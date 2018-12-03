Пленным украинским морякам в Москву привезли гостинцы из Крыма

Украинским морякам, захваченным в плен и перевезенным в Москву, крымскотатарские активисты подготовили передачку в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил активист крымскотатарского национального движения, заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, украинцам в СИЗО передадут вещи, продукты.

"Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты. И с помощью наших друзей здесь, в Москве, передать им (украинским морякам. – Ред.) В руки, чтобы они, находясь в том настолько невеселом месте, чувствовали себя нормально", – сказал Джелял.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

В то же время т.н. "суды" в Симферополе и Керчи уже арестовали всех захваченных украинских моряков – сначала 15 украинцев, а вчера к ним добавились еще девять (командный состав и офицеры СБУ). Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В связи с этим МИД Украины направил России ноту.

Также стало известно, что украинских моряков из Крыма перевезли в Москву, и они сейчас находятся в СИЗО "Лефортово". Так от российского омбудсмена Татьяны Москальковой стало известно о состоянии пленных моряков – она предоставила официальную информацию коллеге из Украины Людмиле Денисовой.

Защитник одного из задержанных моряков Николай Полозов заявил, что консулы и адвокаты пока не могут попасть к плененным украинским морякам. Необходимо получать разрешение от следователя, а это может затянуть процесс и день, и два, и на неделю, отметил он.