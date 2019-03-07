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Украинским школьникам больше не будут выдавать аттестаты

Сегодня, 16:53

Свидетельства начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Украинским школьникам больше не будут выдавать аттестаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/12c/d9f/5c812cd9f25f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/12c/d9f/5c812cd9f25f3.jpg Украина Свидетельства начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля

Выпускники школ в Украине больше не будут получать аттестаты. Их заменят на свидетельства о полном общем среднем образовании. Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства, в среду, 6 марта, сообщили в Министерстве образования и науки.  

"Украинские школьники отныне будут получать после 4-го класса свидетельство о получении начального образования; после 9-го – свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе – свидетельство о получении полного общего среднего образования", – говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы все эти документы были доступны и для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

"Есть и ценностные вещи, которые также нужно учитывать. Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена", – пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Впервые предусмотрен документ единого образца после завершения начальной школы. Пока его не будут выдавать непосредственно школьникам, однако планируется, что все свидетельства, в частности о получении начального образования, будут занесены в единую государственную базу. Это облегчит восстановление документов, а также переход детей из заведения в заведение.

Напомним, что комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года.

В Центре также отметили, что с начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года, по состоянию на 6 марта, зарегистрировано 185 535 человек. 

Как мы сообщали ранее, 5 февраля, стартовала регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания 2019 года, регистрация продлится до 25 марта, об этом сообщили в Украинском центре оценивая качества образования (УЦОКО).

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Тег образование, школа, аттестат

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112.ua

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