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  1. Последние новости Украины

Украинским военным передали партию бронетехники для разведчиков: подробности и фото

16 апреля, 14:27

Денис Беспалов

БРДМ-2Л1 содержит новейшие средства навигации и связи, тепловизионную систему ночного управления

Не так давно Вооруженные силы Украины получили новую партию танков, теперь госпредприятие "Николаевский бронетанковый завод" передало Министерству обороны 8 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Как отмечается, это первая партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на Николаевском бронетанковом заводе уже в рамках нынешнего государственного оборонного заказа.

В ходе капитального ремонта восьми машин специалисты предприятия улучшили характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, БРДМ-2Л1 содержит новейшие средства навигации и связи, тепловизионную систему ночного управления; изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков с усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

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Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении Вооруженных сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.

Ранее сообщалось, что в Украине испытали броню БТР-4.

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ВСУ Укроборонпром бронетехника

Источник: Сегодня

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