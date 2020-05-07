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Украинским врачам, помогавшим в Италии, вручили награды МВД: фото

7 мая, 14:37

Денис Беспалов

Наши врачи и медсестры на передовой борьбы с коронавирусом получили бесценный опыт, сказал Аваков

Врачам-добровольцам, которые от имени Украины оказывали помощь Италии, вручили награды Министерства внутренних дел. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Наши врачи и медсестры на передовой борьбы с коронавирусом получили бесценный опыт для украинской медицины! Благодарю за службу!" - написал он.

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Напомним, украинские медики вернулись из Италии в Украину 23 апреля. 20 украинцев провели там три недели, помогая итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. После возвращения медики отправились на двухнедельную обсервацию.

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Украинская команда состояла из двух групп по 10 человек и работала в городах Пезаро и Урбино. Медицинская бригада состояла из инфекционистов, реаниматологов, хирургов, анестезиологов, эндокринологов и невропатологов.

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Врач-реаниматолог из Хмельницкого Андрей Олипер вместе со своими украинскими коллегами три недели работал в одном из итальянских госпиталей в городе Пезаро и дал неутешительный прогноз по COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия МВД Арсен Аваков врачи

Источник: Сегодня

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