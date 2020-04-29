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  1. Последние новости Украины

Украинским заробитчанам не разрешили вылететь в Британию

29 апреля, 16:35

Сергей Мартынец

Украинские работники тем временем остались в аэропорту и не могут никуда уехать

Украинских заробитчан ждут в Европе, даже несмотря на карантин, но они не могут туда попасть. Авиакомпания МАУ отменил рейс Киев – Лондон, поскольку Государственная авиационная служба запретила вылет. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В МАУ отмечают, что украинцы должны были вылететь в Англию сегодня в 12:40, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом (это значит официальное трудоустройство). Причем рейс был заказан именно работодателем. Кроме того, этих заробитчан не нужно было бы потом срочно вывозить домой из-за COVID-19.

"Рейс отменен из-за запрета авиационных властей Украины, который авиакомпания получила за два часа до вылета без указания оснований и ссылки на нормативные документы. При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя. Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о "нелогичности" отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции. Но к утру 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало. Сейчас авиакомпания будет пытаться получить разрешение на выполнение рейса и предоставить возможность украинцам добраться до работы, трудоустроиться и обеспечить свои семьи средствами к существованию", – заявила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

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В компании добавили, что украинцы пока находятся в аэропорту "Борисполь", поскольку ни один пассажирский транспорт не работает, чтобы уехать оттуда.

А тем временем в самой Британии забили тревогу из-за отсутствия сезонных работников. Так, например, министр окружающей среды Джордж Юстис говорит, что нужны десятки тысяч рабочих на сбор урожая, передает "Европейская правда".

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"Нам понадобится значительное количество британцев, в частности, тех, кто остался без работы, у них есть шанс, если они захотят", – сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что страны ЕС просят вернуть украинских заробитчан, однако заявил, что в нынешних условиях пандемии было бы нелогично организовывать рейсы для украинцев в Европу.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские заробитчане вопреки карантину летают в Европу. В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказали, что в ближайшее время из аэропорта "Борисполь" будет выполнено несколько рейсов в Финляндию.

Смотрите в сюжете, как украинцы массово возвращались из-за границы:

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Великобритания заробитчане рейсы МАУ

Источник: Сегодня

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