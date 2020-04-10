Украинский бизнес в борьбе с COVID-19: социальный вклад Миратон

Сеть мультибрендовых магазинов и online-shop Miraton не только заботится, чтобы украинцы были красиво одеты, здоровье земляков также играет не второстепенную роль для компании

Украина объединилась против COVID-19 и бизнес не остался в стороне. Компания "Миратон", что специализируется на продаже обуви и аксессуаров, закупила маски, защитные костюмы, медикаменты для больниц.

Пандемия 2020 года стала настоящим испытанием для людей во всем мире. Украина оказалась не готовой к борьбе с COVID-19, но радует тот факт, что вся страна объединилась в противостоянии вирусу и украинским медикам помогают представители бизнеса. Компания "Миратон", не только продает модные туфли и сумки, бренд подключился к акции #ПідтримуюЛікарів, закупил маски, защитные костюмы, медикаменты для оказания помощи медикам.

Коронавирус продолжает распространяться по Украине, но это не повод для паники. Медики готовы противостоять коварной болезни. Новые случаи заражения появились почти во всех населенных пунктах, число инфицированных украинцев приближается к двум тысячам.

Помощь одесситам от Miraton: #ПідтримуюЛікарів

Одесса на фоне других городов выглядит сравнительно благополучно. Главное – представители крупных компаний не стоят в стороне, а помогают медикам подготовиться к встрече с опасностью.

Сеть мультибрендовых магазинов и online-shop Miraton не только заботится, чтобы украинцы были красиво одеты, здоровье земляков также играет не второстепенную роль для компании.

Собственником ТМ "Миратон" для больниц Одессы закуплена первая партия средств индивидуальной защиты:

200 нестерильных и 200 стерильных защитных комбинезонов;

2000 медицинских одноразовых масок, 600 респираторов с KN95 и 300 N95;

200 защитных очков и 50 упаковок по 100 штук медицинских перчаток.

И это только начало.

Для борьбы с SARS-CoV-2 в больницы "Миратон" передал шприцы и жизненно важные антибиотики – Азитромицин, Гепацеф комби, Моксифлоксацин. Ведутся переговоры о покупке аппаратов искусственной вентиляции легких для медицинских учреждений.

Перспективы на будущее

"Миратон" не только разбирается в моде, но и ориентируется в потребностях горожан и медицинских организаций. Компания занимается распределением средств индивидуальной защиты для медперсонала больниц сегодня и не собирается останавливаться.

Украинцы могут рассчитывать на помощь представителей большого бизнеса, но многое зависит лично от нас. Оставайтесь дома, соблюдайте правила карантина, и скоро жизнь вернётся в привычное русло. Заботьтесь о здоровье близких людей и радуйтесь приходу весны! С пользой проводите время на вынужденном карантине и листайте онлайн-каталог интернет-магазина обуви MIRATON.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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