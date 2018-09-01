Украинский диссидент Юрий Бадзе скончался на 83 году жизни

Бадзе был участником национально-демократического движения в Украине с начала 1960-х годов

Выдающийся украинский диссидент, литературовед, публицист, участник национально-демократического движения в Украине Юрий Бадзе ушел из жизни на 83-м году. Об этом сообщил диссидент и журналист Олесь Шевченко на своей странице в соцсети Facebook.

"Только что умер выдающийся украинский диссидент Юрий Бадзе", – написал он.

Бадзе родился 25 апреля 1936 года в селе Копыновцы, ныне Мукачевского района Закарпатской области. В 1958 году окончил филологический факультет Ужгородского государственного университета. Работал в Институте литературы имени Тараса Шевченко.

В 1961-1964 годах был членом Совета первого в Украине неформального объединения национально-демократического направления – Киевского клуба творческой молодежи. За участие в Шевченковских вечерах и акциях протеста против политических арестов во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в августе 1965 года Бадзе уволили с работы и исключили из КПСС.

За антисоветскую пропаганду 12 декабря 1979 года был приговорен к семи годам заключения, которое отбывал в лагере в Мордовии, и пять лет ссылки в Республике Саха. Из-за отказа писать ходатайство об освобождении вышел на свободу только 9 декабря 1988 года.

В 1989-1990 годах работал заведующим отделом Общества украинского языка имени Т. Шевченко, в 1990-1992 годах – председатель Национального совета Демократической партии Украины.

С июня 1993 года работал научным редактором в Институте философии НАНУ.

Член Союза писателей Украины с 1996 года. Автор многочисленных публицистических статей, обращений, заявлений об украинских писателей, украинской литературе, переводов с немецкого языка в периодических изданиях.

Как сообщалось, в июле 2018 года умер диссидент времен СССР, политик, общественный деятель, первый чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Левко Лукьяненко.

А в конце 2016 года в больнице города Балтимор в штате Мэриленд в США умер украинский языковед, автор многих словарей и диссидент 95-летний Святослав Караванский.

Также мы писали о смерти диссидента Михаила Горыня.



