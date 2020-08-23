Украинский криминал: как задержали самого кровавого маньяка времен Независимости

В ежегодных поздравлениях с Днем Независимости Украина слышит пожелания – мира и спокойствия. Это значит – поменьше врагов внешних и внутренних. И если с внешними врагами наша страна бьется последние шесть лет, то с одним из внутренних, – криминалом, борьба идет постоянно. И за годы независимости отечественный криминал претерпевал такие же изменения, как и все общество.

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"Сегодня" рассказывает о том, как задержали самого кровавого маньяк времен Независимости.

Считается, что Анатолий Оноприенко являлся самым жестоким серийным убийцей не только времен независимости Украины, но и XX века – он убил 52 человека, был задержан в апреле 1996 года в городе Яворов Львовской области и умер в августе 2013 года в житомирской колонии №8 от сердечной недостаточности.

Несмотря на то, что с момента ареста прошло чуть более 24 лет, в Яворове до сих пор с ужасом вспоминают о его зверствах и громком задержании. В этом городке журналисты "Сегодня" разыскали соседку Оноприенко по военному городку – Людмилу Шубину. Она проживала неподалеку ото того дома, где Оноприенко проживал с любовницей Анной. Последняя по-прежнему проживает в этом городке и работает в парикмахерской. По одной из версий, на маньяка вышли благодаря тому, что именно эта женщина заподозрила в своем возлюбленном маньяка, которого искали всей страной.

"Я живу в военном городке Яворова, Оноприенко задерживали в соседнем доме, – говорит Людмила. – В то время милиции было поручено обращать внимание на всех подозрительных. Так вот, милиция получила наводку, что у Ани живет какой-то подозрительный мужчина. В свою очередь, Оноприенко тогда приехал в Яворов к своему двоюродному брату-военнослужащему и познакомился с Аней и перешел к ней жить", – говорит женщина.

По ее словам, убийца рассказывал, что является капитаном дальнего плавания.

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Оружие Анатолия Оноприенко

"На Пасху Аня уехала, а Оноприенко остался один. По одной из версий, милиционеры зашли в их квартиру "на авось" и вроде бы как увидели вещи жертв. По другой версии, в милицию шепнула Аня, а сама в тот день уехала к родителям, но дверь оставила открытой. Его скрутили и отвезли в участок. Оноприенко сказал, что будет общаться только с генералом. В итоге приехал начальник местной милиции и начал его "колоть". Среди показаний Оноприенко было и такое: "В детей не стрелял, потому что было жаль пуль, поэтому резал их ножом", – продолжает Людмила Шубина.

Также, как оказалось, у Оноприенко был список будущих жертв и в этом списке – семья местного участкового.

"Жена этого участкового – моя коллега. Она была в шоке из-за этого. Люди были очень напуганы, с нетерпением ждали суда. После суда, конечно, немного успокоились. Кстати, неподалеку, в Братковичах, где орудовал Оноприенко, люди после его зверств до сих пор закрываются. В Яворове он не успел совершить убийств, только готовился. Кстати, когда он умер в тюрьме, то поползли слухи, что он, якобы, не умер, а сбежал. Потом оказалось, что это неправда", – подытожила рассказчица.

Напомним, сообщалось, что родственники отказались хоронить маньяка Оноприенко.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Темная сторона независимости. Как менялся украинский криминал".

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Также напомним, что Архангельске жители устроили самосуд над маньяком:

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