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Украинский лоукостер запускает новые рейсы: куда выгодно полететь

26 июля, 13:48

С 17 октября увеличивается частота существующих рейсов Киев – Львов

Фото: skyup.aero
Фото: skyup.aero.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с октября запустит три новых внутренних рейса – из Киева в Харьков и Запорожье и из Львова в Харьков, а также увеличит частоту рейсов на маршруте Киев-Львов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. 

Отмечается, что рейс Киев – Запорожье будет запущен с 28 октября 2019 года по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону начинается от 498 грн. 

Рейс Киев  – Харьков будет запущен с 25 октября 2019 года по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону начинается от 498 грн.

Рейс Харьков – Львов будет запущен с 17 октября 2019 года по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону начинается от 639 грн.

Также с 17 октября увеличивается частота существующих рейсов Киев – Львов. Билет на этот рейс можно приобрести от 498 грн.

"Сейчас SkyUp Airlines борется за свое и ваше право летать. Ежедневно мы стараемся становиться лучше. Вы хотели открывать Европу – мы запустили для вас рейсы на Барселону, Париж и Неаполь. Вам понравились каникулы во Львове – мы пересмотрели нашу зимнюю программу полетов. Теперь после часа в самолете вы сможете обедать с партнерами в Харькове, или отрываться с львовскими друзьями – по цене железнодорожного билета", – заяви генерального директора компании Евгения Хайнацкого.

Как мы писали ранее, суд приостановил лицензию украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, пассажиры которой недавно провели больше 12 часов возле гейта.

Однако, после решения Барышевского районного суда Киевской области, который решил приостановить действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines, жительница города Барышевка Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении, заявила, что не писала обращения в суд.

В связи с этим, Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры обеспечить защиту клиентов SkyUp, а Минюсту – подготовить официальные письма о сложившейся ситуации ко всем органам судебной власти.

А сам министр инфраструктуры Владимир Омелян ультимативно отреагировал на решение суда по SkyUp и заверил, что авиакомпания продолжит работу.

Новости "Сегодня" также сообщали, что самый крупный лоукостер Европы зашел на харьковский авиарынок:


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Тег транспорт, полеты, авиа, авиакомпания, лоукостер

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