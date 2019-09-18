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Украинский лоукостер запускает новые рейсы в Тель-Авив

18 сентября, 05:41

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запустит новые рейсы из Запорожья и Львова в Тель-Авив

Фото: Facebook Валентина Рыбина

Фото: Facebook Валентина Рыбина

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запустит новые рейсы из Запорожья и Львова в Тель-Авив (Израиль). Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейс Львов – Тель-Авив будет выполняться с 24 ноября по четвергам и воскресеньям, а стоимость билета в одну сторону – от 2402 грн.

Рейс Запорожье – Тель-Авив будет выполняться с 5 декабря по четвергам и воскресеньям, а стоимость билета в одну сторону начинается от 2377 грн.

В пресс-службе сообщили, что билеты уже можно купить на сайте.

Напомним, украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, анонсировавшая полеты итальянский Турин, объявила об открытии прямых рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Львова, Запорожья и Харькова, выполнение полетов начнется в конце октября 2019 года. 

Рейсы Харьков – Шарджа будут выполняться по вторникам и пятницам с 25 октября, стоимость билета в ОАЭ составляет от 3207 грн, а в обратном направлении – от 3215 грн.

Рейсы Львов – Шарджа будут осуществляться по средам и субботам с 26 октября. Стоимость билета из Львова стартует от 3220 грн, а из Шарджи – 3215 грн.

Новости "Сегодня" писали, что с октября 2019 года SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер начнет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.

Мы также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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