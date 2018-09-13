Украинский паспорт ценят в мире: Порошенко прокомментировал новый успех Украины

Сегодня, 10:31

Украина после получения безвизового режима стала подниматься в различных рейтингах

Фото: rossandhelen / Depositphotos
Фото: rossandhelen / Depositphotos

Президент Петр Порошенко обрадовался росту значимости украинского загранпаспорта в мире, который в рейтинге возможностей Global Passport Power Rank 2018 занял 24 место. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вес украинского паспорта в мире продолжает расти. Двадцать четвертого место – такова позиция паспорта гражданина Украины в рейтинге возможностей Global Passport Power Rank 2018. Сегодня украинцы могут путешествовать без виз в 90 стран мира, и, что очень важно, – в страны Европейского Союза. Еще в 41 стране граждане Украины могут получить визу в аэропорту", – написал он.

Порошенко подчеркнул, что за последние четыре года, а в 2014-м украинский паспорт был на 53-м месте, Украине удалось более чем вдвое улучшить свои позиции.

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Напомним, в апреле украинский паспорт поднялся в другом рейтинге. Украинское гражданство улучшило позиции в мировом рейтинге Nomad Passport Index. Украина поднялась на 91-е место, это на 21 пункт выше, чем в прошлом году.

Кроме того, летом нынешнего года в рейтинге паспортов по безвизу Украина опередила Россию. С украинским заграничным документом можно посетить больше стран – Украина одна из лидеров на постсоветском пространстве.
Порошенко, рейтинг, паспорт

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Источник:

"Сегодня"

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