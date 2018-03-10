Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных

Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт,

Украинское гражданство занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира.

Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт, говорится в исследовании, передает Радио Свобода.

В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов. Это – безвизовые поездки (50% от общей оценки), система налогообложения (30%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя – по 10%).

Согласно рейтингу, без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.

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Украину выделяют среди пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.

Россия оказалась на 87-м месте, Беларусь – на 127-м, Молдова – на 90-е, Грузия – 96-у. Паспорт США – на 35-м месте.

Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

Напомним, ранее стало известно, как безвиз Украины с ЕС отразился на поездках украинцев в Польшу.

Также мы сообщали о том, что с 31 декабря вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ОАЭ.