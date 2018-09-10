Украинский самолет-гигант "Мрия" совершил рекордный перелет (фото)

Перелет был осуществлен из Гостомеля (аэродром под Киевом) на тихоокеанское побережье США

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" совершил рекордный по продолжительности беспосадочный полет. Об этом сообщил в Facebook летчик Виталий Трубников.

"Сегодня экипаж украинского самолета "Антонов" Ан-225 "Мрия" выполнил беспосадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние в 9800 км. Далее их ждут Гавайи и остров Гуам", – написал Трубников.

Отметим, что его максимальная дальность полета 15,4 тыс. километров.

Напомним, в 2016 году украинская "Мрия" перевезла рекордный для Южной Америки груз весом в 182 тонны, доставив из Сан-Паулу в Сантьяго электротурбину весом 155 тонн, которая находилась в специальной 27-тонной конструкции. Это второй по весу рекордный моногруз из когда-либо перевезенных самолетом и рекордный груз для южноамериканского континента.

Также ранее мы публиковали видео из кабины пилотов "Мрии". Украинский самолет покидал аэропорт Чиморе, что в Боливии (Южная Америка) и можно увидеть в деле летчиков, как они управляют гигантом.

Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом. Размеры грузовой кабины: длина — 43 м, ширина — 6,4 м, высота — 4,4 м. Грузовая кабина самолёта герметична, что значительно расширяет его транспортные возможности. Над грузовой кабиной на 2-й палубе — кабина для шести человек сменного экипажа и 88 человек, сопровождающих груз.

Самолет Ан-225 установил 462 авиационных рекорда, из них 240 мировых и 222 национальных рекордов Украины.