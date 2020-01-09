Украинский самолет могла сбить ракета ЗРК "Тор": новые фото

Появились новые доказательства самой страшной версии гибели 176 человек под Тегераном

Остатки ракеты якобы нашли на месте крушения самолета МАУ. Фото: соцсети

В соцсетях появились фото, которые якобы подтверждают версию о том, что лайнер "Международных авиалиний Украины", потерпевший крушение недалеко от Тегерана 8 января, был сбит зенитно-ракетным комплексом.

На снимках изображен один из тот же (но с разных ракурсов) фрагмент ракеты, которая могла сбить самолет с 176 людьми на борту.

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Изначально фото боеголовки выложил иранский активист Ашкан Манфаред. На данный момент его страница была заморожена по неизвестным причинам.

"Это фрагмент, найденный на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавший перед жилым домом. Разве у самолета есть нечто подобное? Разве это не ракета?" – подписал он изображение.

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Позже пользователь Liberalist_30 выложил уже "лицевой" снимок того же самого обломка, о чем можно судить по белому пластиковому контейнеру в кадре.

В то же время, доказательств ни подлинности снимка, ни того, что он был сделан именно на месте авиакатастрофы, нет.

Однако другие иранские пользователи утверждают, что фото сделали в городе Паранд, расположенном примерно в 50 км от Тегерана. Именно там упал самолет МАУ. За несколько минут до крушения местные жители писали в Twitter о двух громких раскатах, которые, с высокой долей вероятности, были ракетными пусками.

Ранее мы уже писали мнение экспертов о вероятности того, что украинский лайнер мог быть сбит иранской ракетой. Речь идет о ЗРК "Тор", который, кроме России, находится на вооружении еще десяти стран – Иран одна из них, и в то же время единственная на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что ближайший военный гарнизон находится в 3 км от Паранда – там дислоцирована 23-я дивизия спецназа иранского ВМС "Такаварана". Местные жители утверждают, что в последние дни иранские военные проявляли повышенную активность.

Любопытно и то, что именно 8 января иранские военные выпустили несколько десятков ракет по военным базам "Эйн-аль-Асад" и "Эрбиль" в Ираке – в качестве возмездия за ликвидацию высокопоставленного генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал одной из основных версию о том, что самолет МАУ мог быть сбит ракетой, в том числе и из ЗРК "Тор".

Тегеран это всячески отрицает. О поставках российских "Торов" в Иран мы сообщали еще более 10 лет назад. По официальным данным, по состоянию на 2016-й год на вооружении Исламской Республики состоят 29 комплексов 9К331 "Тор-М1".

Напомним, авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. В результате случившегося погибли все 176 человек, которые находились на борту, включая 11 украинцев.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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