Украинский телеканал отменил обещанный телемост с Россией: названа причина
Журналистам и их семьям начали поступать угрозы
Украинский телеканал, планировавший провести телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия 24", отменил эфир.
Как говорится в заявлении на сайте канала, причина такого решение – угрозы, которые начали поступать журналистам и их близким.
Согласно опубликованному сообщению, во время эфира планировалось организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России.
"В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера – и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", – заявило руководство канала.
В заявлении также говорится о "возвращении Украины во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы".
"В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить"", – резюмируют на телеканале.
О телемосте ранее объявил известный российский пропагандист Дмитрий Киселев, уточнив, что он состоится в рамках передачи "Надо поговорить" 12 июля.
Как мы уже писали, общий эфир двух телеканалов уже раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, назвав это "дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами" с целью поделить украинцев на два лагеря.
Кроме того, спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал наказать и лишить лицензии телеканал, который намерен сделать прямое включение с российским "Россия-24",
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинский телеканал отменил обещанный телемост с Россией: названа причина". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За телемост с Россией могут наказать и телеканалы, и провайдеров: в Нацсовете сообщили детали
Ольга Герасимьюк объяснила, когда Нацсовет сможет принять меру в случае проведения телемарафона с россиянами
Телемост Россия-Украина: появилась реакция Кремля
Российские власти не признали общий эфир с Украиной пропагандистской и манипулятивной акцией
"Дешевая манипуляция": в СНБО отреагировали на телемост России с Украиной
Российский пропагандист Киселев анонсировал прямое включение с Украиной на 12 июля
"Надо поговорить": Нацсовет по телерадиовещанию готовит реакцию на телемост с Россией
Нацсовет будет решать законность проведения телемоста с Россией