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Украинский телеканал отменил обещанный телемост с Россией: названа причина

8 июля, 13:32

Журналистам и их семьям начали поступать угрозы

Фото: Pixabay

Украинский телеканал, планировавший провести телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия 24", отменил эфир.

Как говорится в заявлении на сайте канала, причина такого решение – угрозы, которые начали поступать журналистам и их близким.

Согласно опубликованному сообщению, во время эфира планировалось организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России.

"В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера – и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", – заявило руководство канала.

В заявлении также говорится о "возвращении Украины во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы".

"В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить"", – резюмируют на телеканале.

О телемосте ранее объявил известный российский пропагандист Дмитрий Киселев, уточнив, что он состоится в рамках передачи "Надо поговорить" 12 июля.

Как мы уже писали, общий эфир двух телеканалов уже раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, назвав это "дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами" с целью поделить украинцев на два лагеря.


Кроме того, спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал наказать и лишить лицензии телеканал, который намерен сделать прямое включение с российским "Россия-24", 

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Тег Россия, телевидение, телемост, Россия 24, NewsOne

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