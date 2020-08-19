"Украинский титан": Арсений Яценюк о Борисе Патоне

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал Бориса Патона одним из титанов, по которым нас узнает мир. Яценюк указал на важность Патона для украинской науки, отметил его значительную роль в истории Украины.

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"Борис Патон родился в столице Украинского государства – государства, возглавляемой гетманом Скоропадским. И ушел из жизни в столице Украинского государства. Ровесник Украинской академии наук, он варил танковую броню и мосты и видел так далеко, как мало кто до и, видимо, после него. Генсеки и президенты жили в его эпоху, ставили ему памятники при жизни и пользовались его изобретениями. Патон был и останется одним из украинских деятелей, одним из тех титанов, по которым нас узнает и будет узнавать мир. Вечная память Вам, Борис Евгеньевич", – написал Яценюк в своем facebook.

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Сайт "Сегодня" писал, что президент Владимир Зеленский откликнулся о смерти Бориса Патона: Ушел великий украинец.

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Напомним, когда выдающемуся украинскому ученому исполнилось 100 лет, он рассказал нам о том, как проходит его рабочий день, какими разработками наших ученых он восхищается и готова ли Украина к внедрению гиперлупа.

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Читайте интервью Патона сайту "Сегодня": "Мы способны построить постоянную станцию на Луне".

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