Украинский вуз впервые вошел в рейтинг ТОП-500 вузов мира

Сегодня, 06:12

Первое место в рейтинге QS Graduate Employability Rankings 2019 занял Массачусетский технологический институт (США)

Фото: А.Паламарчук
Фото: А.Паламарчук

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вошел в рейтинг ТОП-500 вузов мира по наиболее трудоспособным выпускникам по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Об этом говорится на сайте компании QS Graduate Employability Rankings 2019.

Украинский вуз занял позицию 301-500 (то есть показатель работоспособности университета находится между позицией 301 и 500) из 500 возможных.

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Университет Шевченко впервые попал в рейтинг британской компании, которая формирует его с 2016 года.

Первое место в рейтинге QS Graduate Employability Rankings 2019 занял Массачусетский технологический институт (США), второе – Стэнфордский университет (США), третье – Калифорнийский университет (США).

Ранее Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" признали лучшими университетами в Украине.

Ранее Петр Порошенко сравнил украинское образование с зарубежным.

А в университете США стали учить счастьюМолодым людям рассказывают, что счастье не в деньгах и не в накоплении имущества, а в простых вещах. Говорят там также и о важности живого общения. И учат как быть менее зависимым от социальных сетей. 

Также мы писали, что певец Олег Винник теперь будет преподавать в университете.
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Источник:

"Сегодня"

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