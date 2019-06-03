Украинский язык с помощью "Лего": как учат детей в рамках школьной реформы

В столичной школе №106 учится класс, на год опережающий Новую украинскую школу

Фото: Сегодня

Вместо правил – игра, а домашнее задание – по QR-кодам. Класс Ларисы Чавро первым в Украине начал учиться по программе Новой украинской школы (НУШ). Ее ученики опережают реформу по стране на год (реформа начальной школы, напомним, стартовала 1 сентября 2018 года). Уже 1 сентября они пойдут в третий класс.

Сайт "Сегодня" побывал на уроке Ларисы Григорьевны, и узнал, что ждет НУШ и как нынешние первоклассники будут подготавливаться к старшим классам.

Фото: "Сегодня"

Украинский язык без учебников

На партах учеников лежат наборы конструктора "Лего", тетрадь и пеналы. Это все, что нужно для урока украинского языка. Свобода учителя выбирать методы и материалы – одна из составляющих образовательной реформы.

Каждый кирпичик конструктора означает часть речи. "Що означає блакитна цеглинка?", – спрашивает учительница.

"Прикметник", – немедленно звучит ответ на вопрос. – "Відповідає на запитання: який? яка? яке?".

Затем урок становится игрой. Ребята начинают составлять из кирпичиков предложения. "Дівчинка весела стрибає на дорозі". Красный, голубой, зеленый, желтый, синий – складывают ученики кирпичики конструктора.

За весь урок Ларисе Григорьевне не пришлось использовать мел или маркеры. Пока дети складывали конструктор в столы, на белой доске появились два текста. Задания выводит проектор, подключенный к учительскому компьютеру. Кроме компьютера на столе учителя есть цветной принтер и цифровая документ-камера, напоминающая настольную лампу, – учитель, просто сидя за столом, может писать на листе бумаге, а камера над ним будет транслировать все на доску. Еще проектор реагирует на движения – это делает доску сенсорной.

Из двух текстов ученик выбирает один и нажимает на доске подходящий под предложенный компьютером заголовок. До конца урока ученики получают еще одно задание-игру – сложить картинки в правильной последовательности и рассказать получившуюся историю.

Фото: "Сегодня"

"Дети забывают, что последний урок закончился"

С первого класса Лариса Чавро не ставит оценки. Это тоже новшество образовательной реформы – в начальной школе оценок быть не должно. Успехи отмечаются словесно: "Супер", "Хорошо", Ты можешь лучше". Однако родители все равно еще спрашивают, а сколько это в баллах, говорит учительница.

"Эти дети более осведомлены, лучше разбираются в жизненных ситуациях", – отмечает Лариса Чавро, – "Недавно у нас была экскурсия, и ребенок захотел купить мороженое, но посмотрел на дату производства и сказал, что не будет его покупать, поскольку оно лежит в холодильнике давно".

А после обсуждения темы сортировки бытового мусора класс решил отдельно собирать бумагу и батарейки. Некоторые дети даже ввели такое правило в своих семьях.

Домашнее задание дети получают по QR-коду. Это, в основном, творческие задания.

"У каждого ребенка есть телефон, дети знают, что он нужен, чтобы позвонить родителям, либо для урока, когда это необходимо. У нас есть книги, где размещены QR-коды с заданиями. В частности, все домашние задания я даю по QR-коду", – рассказывает педагог.

Поскольку класс пилотный, то все материалы и книги – в электронном виде. В первом классе каждый ученик еще получал распечатки и тетради, а со второго – все только в цифровом формате. Учебниками на уроках не пользуются вообще. А для урока Лариса Чавро подбирает разнообразную литературу.

"Я вижу, что детям интересно учиться. Иногда они теряются, сколько у нас уроков прошло, потому что один предмет плавно переходит в другой, и весь день у нас интегрированные уроки. Например, во время украинского языка может быть чтение, а дальше подключается математика", – говорит Лариса Чавро.

По сравнению с учениками прошлых лет эти дети лучше работают в команде, замечает учительница. На одном из уроков Лариса Григорьевна раздала ученикам листы бумаги и карандаши. Но парты не совсем удобны, чтобы делать задание вместе. Это не стало проблемой для детей – они сами раздвинули парты и расположились на полу.

"Когда нам привезли Lego, я рассказала детям, откуда оно приехало, мы нашли на карте ту страну и начали высыпать детали из коробок. Вся классная комната была в конструкторе, пока дети все не разобрали в деталях", – вспоминает учительница.

В третьем классе дети будут отходить от игровой формы обучений, говорит Лариса Чавро, начнется основной цикл обучения, а в четвертом детей ждет тестирование. Однако уроки также будут интегрированы. Останутся и темы. Если в первом классе дети выбирали тему на неделю, то сейчас, во втором, будут выбирать на месяц. Дети в течение месяца должны работать над темами, искать ответ на проблемный вопрос.

Фото: "Сегодня"

Второй класс НУШ – как это будет

В 2019 году на Новую украинскую школу государство выделило 1,2 млрд грн, это примерно на уровне прошлого 2018 года. На эти деньги будут создавать новые первые классы.

"Учителя вместе с директорами на педагогическом совете составляют списки необходимого в новом учебном году. Это зависит от класса, а также учебной программы, которую школа выберет. Заявки подаются в районное управление образования и город закупает необходимое", – поясняют в Институте модернизации содержания образования.

В этом году Минобразования перечислило деньги на места на несколько месяцев раньше. Поэтому школы должны получить новые парты и сделать ремонты вовремя. В прошлом году с этим возникли проблемы.

Помимо этого, для учителей проводятся тренинги. Подготовка педагогов состоит из 10 встреч: девять – по программе обучения, и одна – встреча с психологом.

Что касается учебников, то с 25 февраля по 10 марта учителя выбирали учебники для 2 класса. Выбор проектов учебников делали учителя, а их выбор утверждал педагогический совет школы. В этом году на выбор предложили 15 учебников по украинскому языку и чтению, 14 вариантов по интегрированному курсу "Я исследую мир", 10 – по математике, 6 – по английскому языку и 8 – по интегрированному курсу "Искусство".

Учебники печатаются один раз в 5 лет. По учебникам, выбранным в 2019 году, школьники будут учиться следующие пять лет, отмечают в Институте модернизации содержания образования. В этом году в госбюджете предусмотрено 2,35 миллиона гривен на печать учебников. За эти деньги напечатают учебники для 2, 6 и 11 классов.

Фото: "Сегодня"

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как в Украине проходит ВНО.

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