"Украинское ФБР" о работе за месяц: больше всего задержанных – из полиции

Следователи Государственного бюро расследований на протяжении февраля задержали 37 человек – сотрудников государственных органов.
Также они сообщили о подозрении 257 лицам и направили в суд 207 обвинительных актов, говорится в отчете ГБР по итогам работы за месяц.
Среди задержанных больше всего оказалось работников Национальной полиции – 19 человек, остальные – пограничники, спасатели, военные, сотрудник СБУ и таможенник.
Интересно, что был задержан и чиновник Секретариата Кабмина, который требовал от бизнесмена 2,5 млн грн "отката" за подписание актов приема-передачи строительных работ и отзыв судебных исков. Его задержали при получении двух миллионов гривен.
Среди задержанных был и глава следственного подразделения полиции, который требовал 250 тысяч гривен за закрытие уголовного производства, чиновник Государственной фискальной службы – тот оценил свои "услуги" в 20 тысяч долларов, и директор госпредприятия – он требовал 550 тысяч гривен взятки.
Среди 257-ми человек, которым сообщили о подозрении, больше половины – военнослужащие. Далее следуют работники полиции – 48, работники Государственной уголовно-исполнительной службы – 12, девять таможенников, восемь пограничников, шесть сотрудников налоговой службы.
Напомним, ранее в ГБР заявили, что начинают ежемесячные отчетные встречи с семьями героев Небесной Сотни и ранеными на Майдане, которых будут информировать о ходе расследования.
Добавим, что в Бюро заявили о назначении руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора ГБР.
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