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Украинское игристое получило 6 наград в Лондоне

23 июля, 12:14

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Симбиоз вкуса, качества, цены и стиля позволяет украинским игристым получать европейское признание

21 июля были оглашены результаты международного дегустационного конкурса London Wine Competition. На нем Украину представляла компания Artwinery (ранее "Артемовский завод шампанских вин"). По итогу конкурса игристые вина производителя завоевали 4 "серебра" и 2 "бронзы".

"Уже второй год подряд наши игристые вина представляют Украину международному винному сообществу на этом престижном европейском конкурсе. И для нас это большая честь", – комментирует Игорь Толкачев, генеральный директор компании Artwinery.

"В состав жюри вошли сомелье авторитетных европейских ресторанов, покупатели, продавцы и другие знатоки винной отрасли. Эксперты судейской коллегии утверждают, что именно внешний вид подталкивает человека сделать покупку, кроме того нередко и он влияет на вкусовое восприятие потребителя. Поэтому они оценивали не только качество вин, но еще и их внешний вид и стоимость. Всем этим требованиям мы соответствуем в полной мере. Ведь где еще в Европе вы найдете натуральное игристое, выдержанное по классической технологии в бутылке более 3 лет, за 10 евро? Именно симбиоз вкуса, качества, цены и стиля позволяет нашим игристым получать европейское признание", – добавил он.

"Серебром" были отмечены игристые, которые выдерживались в бутылках от 24 и 36 до 60 месяцев, среди них вина премиальной линейки ARTWINE. А "бронзу" получили игристые с выдержкой от 18 и 24 месяцев.

Игристые вина ARTWINERY неоднократно представляли Украину на ведущих профильных международных конкурсах. Так, в феврале этого года ARTWINE BRUT ROSE стало единственным в категории, получившим TOP GOLD на конкурсе PAR Wine Award Dusseldorf 2020.

Напомним, Artwinery – уникальный крупнейший производитель игристых вин в Европе. Все производство расположено на глубине более 72-х метров под землей в украинском городе Бахмут. Рекордная площадь винных хранилищ достигает более 25 гектаров. Все вина выдерживаются в бутылках по старинному классическому французскому методу Шампенуа.

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