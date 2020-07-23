Украинское игристое получило 6 наград в Лондоне

21 июля были оглашены результаты международного дегустационного конкурса London Wine Competition. На нем Украину представляла компания Artwinery (ранее "Артемовский завод шампанских вин"). По итогу конкурса игристые вина производителя завоевали 4 "серебра" и 2 "бронзы".

"Уже второй год подряд наши игристые вина представляют Украину международному винному сообществу на этом престижном европейском конкурсе. И для нас это большая честь", – комментирует Игорь Толкачев, генеральный директор компании Artwinery.

"В состав жюри вошли сомелье авторитетных европейских ресторанов, покупатели, продавцы и другие знатоки винной отрасли. Эксперты судейской коллегии утверждают, что именно внешний вид подталкивает человека сделать покупку, кроме того нередко и он влияет на вкусовое восприятие потребителя. Поэтому они оценивали не только качество вин, но еще и их внешний вид и стоимость. Всем этим требованиям мы соответствуем в полной мере. Ведь где еще в Европе вы найдете натуральное игристое, выдержанное по классической технологии в бутылке более 3 лет, за 10 евро? Именно симбиоз вкуса, качества, цены и стиля позволяет нашим игристым получать европейское признание", – добавил он.

"Серебром" были отмечены игристые, которые выдерживались в бутылках от 24 и 36 до 60 месяцев, среди них вина премиальной линейки ARTWINE. А "бронзу" получили игристые с выдержкой от 18 и 24 месяцев.

Игристые вина ARTWINERY неоднократно представляли Украину на ведущих профильных международных конкурсах. Так, в феврале этого года ARTWINE BRUT ROSE стало единственным в категории, получившим TOP GOLD на конкурсе PAR Wine Award Dusseldorf 2020.

Напомним, Artwinery – уникальный крупнейший производитель игристых вин в Европе. Все производство расположено на глубине более 72-х метров под землей в украинском городе Бахмут. Рекордная площадь винных хранилищ достигает более 25 гектаров. Все вина выдерживаются в бутылках по старинному классическому французскому методу Шампенуа.

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