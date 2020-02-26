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Украинское игристое признано лучшим в мире

26 февраля, 12:14

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В конце февраля были оглашены результаты международного дегустационного конкурса PAR Wine Award Dusseldorf 2020

Украинское выдержанное игристое ARTWINE BRUT ROSE получило наивысшую награду и стало единственным в категории TOP GOLD. Всего игристые вина компании Artwinery (ранее "Артемовский завод шампанских вин") по итогам данного конкурса завоевали 2 золота и 3 серебра.

"Это больше чем победа компании Artwinery, это победа для всей винодельческой отрасли Украины. В этом году, на топовом отраслевом конкурсе, наше игристое стало единственным представителем из Украины и за звание "лучшего" сражалось с ведущими производителями из стран Европы. Высшую золотую награду мы получили со своим ARTWINE BRUT ROSE винтажа 2014 года, которое получило 96 баллов из возможных 100. Это абсолютная победа", – комментирует Игорь Толкачев, генеральный директор компании Artwinery.

"Кроме того, мы взяли второе "золото" и также за розовое игристое премиальной линейки GRAND ARTINERO, выдержанное 24 месяца. Еще мы получили 3 серебряные медали, ими были отмечены ARTWINE BRUT NATURE (84 балла), ARTINERO MUSCAT SEMI-SWEET (84 балла) и ARTINERO WHITE BRUT (83 балла)," – добавил он.

Премиальные игристые вина торговых марок Artinero, Grand Artinero и Artwine с длительной выдержкой от 12 до 60 месяцев ранее были отмечены другими наградами в международных конкурсах London Wine Competition и Decanter.

Artwinery – уникальный крупнейший производитель игристых вин в Европе. Все производство расположено на глубине более 72-х метров под землей в г. Бахмуте. Рекордная площадь винных хранилищ достигает более 25 гектаров. Все вина выдерживаются в бутылках по старинному классическому французскому методу Шампенуа.

Читайте также: Какое игристое пьют украинцы?

По результатам продаж 2019 года, в канале современной розницы, компания стала лидером украинского игристого с долей в 30%. Данные аналитической компании МРС Бренд*.

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