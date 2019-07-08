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Украинское вооружение не хуже западного: Маломуж рассказал, чем можно сдерживать Россию

8 июля, 08:05

Генерал оценил шансы Украины сдержать Россию в случае ее наступления, имея современные образцы вооружений

ПТРК "Стугна". Скриншот
ПТРК "Стугна". Скриншот.

Украинская армия в ближайшие три года получит серьезное вооружение. На сегодняшний день многие украинские разработки, как минимум, не хуже западных, и нужно ориентироваться на них в усилении обороноспособности страны.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" экс- глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, Украине надо делать ставку на свой оборонно-промышленный комплекс, который по многим параметрам не хуже, чем в Европе и даже в США.

"Корсары" (противотанковый ракетный комплекс разработки киевского конструкторского бюро "Луч", – ред.) "Скиф" (украинско-белорусский противотанковый ракетный комплекс – ред.). Они соизмеримы с "Джавелинами" и даже лучше по некоторым параметрам. Танки "Оплот". Новые тактические комплексы, оснащенные радиотехническими средствами, которые лучше, чем европейские. А по системам радиоразведки наша страна побеждала даже Великобританию, Францию, Германию и Россию. Мы все это имеем, но не используем эффективно. Во многих линейках у нас есть чрезвычайно мощные разработки, которые за год-полтора могут быть введены в штат вооруженных сил Украины", – рассказал Маломуж.

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Он считает, что на тактическом уровне Украине есть чем ответить в случае нападения России, а вот на стратегическом – нужно подключать западных союзников.

"Кроме наращивания нашего оружия и готовности к боевым действиям нужно проводить очень эффективную политику с нашими партнерами, чего, к сожалению, не происходило ни сейчас, ни раньше. Это пока что протокольные встречи, которые не формируют никакого потенциала, ни в экономике, ни в безопасности", – пояснил экс-разведчик.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец сравнил Javelin с украинским ПТРК "Стугна". По его словам, украинские аналоги отличаются большей дальностью стрельбы и безопасностью для бойца.

В свою очередь директор Дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко рассказывл, что украинские противотанковые ракетные комплексы установили баланс сил на Донбассе. Он отмечают, что ВСУ в этом компоненте временами и превосходят оккупантов.

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Тег Россия, вооружение, птрк, маломуж, Корсар

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